「主被動降噪」雙管齊下！列車車輪先修過

▲新北捷運局近期密集舉辦 13 場實地會勘，針對三鶯線高架橋沿線住戶的噪音感受「對症下藥」研擬降噪方案。（圖／新北捷運局提供）

砸 6 億優化隔音牆！這 3 校列為「優先保護區」

▲ 捷運三鶯線全線路線圖。本次 6 億元隔音牆優化工程，將率先從圖中的三峽、鶯歌等重點學區周邊啟動，力拼今年全線完工。（圖／記者張家瑋攝2025.10.20）

錢花在刀口上！拚今年全線完工

新北捷運三鶯線通車在即，為了讓沿線師生與住戶睡得更安穩，新北捷運局今（6）表示，正式宣告啟動「隔音牆優化」大工程。這項計畫預計投入約 6 億元經費，針對重點路段對症下藥，要讓捷運運行的聲音不再成為鄰里的負擔。最快一個月內進行招標作業。新北捷運局長李政安表示，為了有效降噪，必須從源頭與傳播路徑同時下手。捷運局在測試初期發現異音，是因為緊急煞車導致鋼輪不夠圓，已在 2025 年 12 月完成全車隊「車輪鏇削」，實測後噪音足足針對清晨佈車與夜間收車時段，捷運局也彈性調整了作業流程，大幅減少對周邊住戶的影響。在收集了 13 場實地會勘的民意後，捷運局決定祭出「被動降噪」工程，針對學校及人口密集區進行優化。首波受惠的名單中，以「學區」最為優先，要確保學生上課能安靜專注：新增 2 公尺高的隔音牆。原有隔音牆再加高 2 公尺。為何不全線做成「全罩式」？捷運局詳細解釋，。因此這次採取「精準效益」原則，將 6 億元預算優先投入最迫切的路段。由於這項優化工程只能利用，施工難度頗高，但捷運局強調會全力趕工，力求在，讓捷運與地方鄰里友善共榮。