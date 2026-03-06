新北捷運三鶯線通車在即，為了讓沿線師生與住戶睡得更安穩，新北捷運局今（6）表示，正式宣告啟動「隔音牆優化」大工程。這項計畫預計投入約 6 億元經費，針對重點路段對症下藥，要讓捷運運行的聲音不再成為鄰里的負擔。最快一個月內進行招標作業。
「主被動降噪」雙管齊下！列車車輪先修過
新北捷運局長李政安表示，為了有效降噪，必須從源頭與傳播路徑同時下手。
• 主動降噪：捷運局在測試初期發現異音，是因為緊急煞車導致鋼輪不夠圓，已在 2025 年 12 月完成全車隊「車輪鏇削」，實測後噪音足足降低了 10 分貝以上。
• 調整排程：針對清晨佈車與夜間收車時段，捷運局也彈性調整了作業流程，大幅減少對周邊住戶的影響。
砸 6 億優化隔音牆！這 3 校列為「優先保護區」
在收集了 13 場實地會勘的民意後，捷運局決定祭出「被動降噪」工程，針對學校及人口密集區進行優化。首波受惠的名單中，以「學區」最為優先，要確保學生上課能安靜專注：
• 北大國小、鳳鳴國中：新增 2 公尺高的隔音牆。
• 三峽國中：原有隔音牆再加高 2 公尺。
錢花在刀口上！拚今年全線完工
為何不全線做成「全罩式」？捷運局詳細解釋，全罩式隔音牆不僅造價驚人，還可能因為聲音傳播原理反而影響到高樓層住戶，甚至遮擋景觀與日照。因此這次採取「精準效益」原則，將 6 億元預算優先投入最迫切的路段。
由於這項優化工程只能利用凌晨收班後的短短 3 小時進行，施工難度頗高，但捷運局強調會全力趕工，力求在今年內完成全線優化，讓捷運與地方鄰里友善共榮。
