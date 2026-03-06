在演藝時尚圈表現亮眼的藝人陳敬宣，近期完成人生清單，買下 24 坪居宅，並委由歐德設計師林郁汶規劃，汲取2026年Pantone年度代表色「雲上舞白」為基調，結合「海量收納」與「專業攝影場景」，讓中古屋華麗轉身，完美融合多采多姿的高顏值日常，讓家成為連呼吸都優雅的專屬空間。
為了實現夢想居所，選用「雲上舞白」自帶雲霧濾鏡的柔白質地，緩解視覺與心理疲勞。玄關置頂鞋櫃懸空設計，預留掃地機器人專屬空間並增設燈帶，櫃體刻意不填滿，預留放置活動式全身鏡的空間，讓身為時尚指標的她，隨時紀錄每日 OOTD，將玄關轉化為最具態度的伸展台。
餐廳區以「ㄇ字形」設計拓寬檯面尺度，將置物、餐邊機能與吧台桌完美串連。檯面下方隱藏海量收納，解決季節性鞋款儲藏需求；簡約吊櫃遮蔽電箱之餘，更配置玻璃展示櫃，陳列模型收藏；天花以L造型線燈輕描，柔和光暈環繞，成為陳敬宣與閨蜜享受午茶時光的絕佳角落。
來到客廳，電視主牆採用雅致的白色機櫃，精準拿捏柔白與木質的比例。將原有深色門片重新烤白，使空間宛如被微光輕柔掠過的流雲，優雅而和諧。木質玻璃展示櫃中，珍藏陳敬宣心愛的史黛拉兔，在暖光穿透紗簾映襯下，居家空間瞬間化身為零死角的質感攝影棚。
更衣室是陳敬宣褪下疲憊、回歸自我的舒心轉場。依據衣物類別，規劃層次分明的開放式收納並整合電子衣櫥，免去換季困擾。櫃體側邊設置洞洞板陳列香氛與包款，並將採光最佳的窗前位置留給梳妝區，陳敬宣開心分享：「不管是工作拍照還是錄製美妝分享，都能展現最自在、最棒的樣子，這裡就是我最愛的充電小天地。」
歐德傢俱回饋消費者推出優惠活動，詳情請洽官網：https://www.order.com.tw/
