▲魏嘏雋（如圖）在劇中飾演重案調查官，在追查案件時和朴敏英越走越近。（圖／IG@wi__wi__wi）

▲朴敏英在本劇拍攝期間每天狂罐3公升水，只為了維持體態。（圖／IG@rachel_mypark）

由朴敏英、魏嘏雋主演韓劇《魔女之吻》於2026年3月初推出，是一部結合懸疑與心理驚悚元素的話題新作，該劇改編自1999年經典日劇《冰的世界》，由曾執導《惡之花》、《絕世網紅》的金哲珪擔任導演，編劇則由李英操刀，作品自3月2日在tvN首播後便引發關注，首播收視率達5.504%，一舉登上2026年韓劇首播收視排行榜冠軍，被不少觀眾視為年度必追的懸疑劇，《NOWNEWS今日新聞》為您整理收看懶人包，劇情、演員簡介、收看平台一次看。朴敏英是韓國知名女演員，以甜美外型與穩定演技深受觀眾喜愛，她2006年透過情境喜劇《無法阻擋的High Kick》嶄露頭角，其代表作包括《成均館緋聞》、《Healer》等，她更因職場愛情劇《金秘書為何那樣》創下事業高峰，劇中與朴敘俊的甜蜜互動引發話題，之後她也在《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》等作品中持續展現多樣演技，是韓劇代表性的浪漫愛情劇女主角之一。魏嘏雋是韓國近年迅速崛起的實力派男演員，外型俊朗、氣質沉穩，憑藉細膩演技逐漸受到關注，其中最具代表性的作品之一是全球爆紅影集《魷魚遊戲》，他在劇中飾演潛入遊戲內部調查的刑警黃俊昊，表現令人印象深刻，此外，他也在驚悚電影《鬼病院：靈異直播》展現強烈存在感，成功打開知名度逐漸，成為韓國影視圈備受矚目的男演員之一。韓雪雅（朴敏英 飾），頂尖藝術品拍賣行「皇家拍賣」的首席拍賣官，外表優雅冷豔、氣場強大，在業界享有極高聲望，然而她的感情史卻充滿詭異巧合，所有與她相戀過的男人都離奇死亡，因此被外界稱為「最美黑寡婦」，她同時患有恐慌症，個性孤僻神祕，隨著案件調查深入，她過去的秘密也逐漸被揭開。車宇錫（魏嘏雋 飾），保險犯罪調查組（SIU）的王牌調查官，冷靜理智且觀察力敏銳。過去曾是警察的他，因妹妹遭詐保案件牽連身亡而轉行投入保險犯罪調查，對相關案件深惡痛絕，在調查韓雪雅與多起死亡事件的過程中，他逐漸陷入理性與情感的矛盾。白俊範（金正賢 飾），神祕的新興富豪與藝術品收藏家，同時也是新創公司的CEO，外表溫文儒雅，實則野心深沉，他以收藏藝術品為契機接近韓雪雅，但兩人之間存在著複雜的過去與利益關係，也讓他成為左右整起事件發展的重要關鍵人物。《魔女之吻》改編自1999年日劇《冰的世界》，由曾執導《惡之花》的導演金哲珪操刀，劇名取自希臘神話中以歌聲誘惑水手的海妖「塞壬（Siren）」，象徵外表迷人卻暗藏致命危險的女性。故事圍繞頂尖藝術品拍賣行首席拍賣官韓雪雅（朴敏英 飾）展開，她美麗優雅卻被稱為「最美黑寡婦」，因為愛上她的男人最終都離奇身亡，讓她成為一連串死亡案件的核心人物；保險犯罪調查組王牌調查官車宇錫（魏嘏雋 飾）因接獲匿名舉報而展開調查，他過去曾因妹妹死於詐保案件而對相關犯罪深惡痛絕，但在追查過程中卻逐漸被雪雅吸引，在理性與情感之間掙扎。同時，神祕富豪白俊範（金正賢 飾）以藝術收藏家身分接近雪雅，背後卻隱藏著複雜的利益與過去，也可能是左右案件發展的關鍵人物。隨著多起可疑死亡事件接連發生，真相逐步逼近，最大懸念也逐漸浮現：韓雪雅究竟是連環命案的操控者，還是被陰謀包圍的受害者。本劇改編自1999年日劇《冰的世界》，韓版以更黑暗、神祕的風格重新詮釋。劇名「Siren」源自希臘神話中以歌聲誘惑水手的海妖，象徵女主角韓雪雅外表迷人卻潛藏致命危險，也為整體故事增添「魅力與毀滅並存」的象徵意味。朴敏英在劇中飾演頂尖藝術品拍賣官韓雪雅，角色患有恐慌症且個性孤僻。為了呈現角色冷冽、乾瘦的病態美，她在拍攝期間嚴格管理體態，每天喝3公升水維持線條，並以細膩演技展現角色隱藏在強勢外表下的孤獨與創傷。魏嘏雋飾演的保險犯罪調查官車宇錫，因妹妹死於詐保案而對相關犯罪深惡痛絕。然而在調查韓雪雅的過程中，他卻逐漸被這名嫌疑人吸引，在理性與情感之間陷入掙扎，也讓整段關係充滿危險張力。金正賢飾演的白俊範是新興富豪與藝術收藏家，他以收藏藝術為契機接近韓雪雅，但背後動機充滿謎團。外界推測他可能與雪雅的過去與利益糾葛密切，甚至可能為了守護她而清除阻礙，成為左右劇情的重要人物。本劇由《惡之花》導演金哲珪執導，以電影級畫面與配樂打造緊張氛圍，強化懸疑感與情緒張力，讓整體故事更具沉浸感。劇中接連發生離奇死亡事件，形成「只要愛上雪雅的男人就會死」的恐怖模式。編劇透過細節線索與多次反轉設計，不斷顛覆觀眾對兇手的猜測，讓整個推理過程充滿懸念與上癮感。《魔女之吻》於2026年3月2日起在韓國tvN頻道正式首播，海外觀眾可透過Amazon Prime Video收看，全季共12集。