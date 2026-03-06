我是廣告 請繼續往下閱讀

▲單身4年的9m88（如圖）想談戀愛啦，她表示已經養成跑步健身的習慣，希望有機會遇見良緣。（圖／記者嚴俊強攝影）

影歌雙棲的女星9m88近期為國片《雙囍》獻唱主題曲，開始跑宣傳，今（6）日也出席保養品牌寶拉珍選記者會，分享過年期間的近況與保養訣竅。不過，外界最關心的依舊是她的感情狀態，她表示，目前已經單身4年多，連約會對象都沒有，甚至曾為了追帥哥，下定決心練跑，最後卻無疾而終。談到緋聞對象章廣辰，她也笑說：「就是朋友啦。」現在的9m88比剛出道時健談，問什麼都能侃侃而談。她表示，她過了30歲後開始注重代謝與保養，除了不吃宵夜、多喝水，近期也開始嘗試慢跑。她笑說自己一開始練跑非常痛苦，只能撐30分鐘，而真正讓她下定決心的動力，是因為有次在河濱公園看到一個帥哥跑過去，讓她燃起了跑步的鬥志。沒想到從此之後就再也沒遇過對方，讓她無奈直呼：「他到底去哪了？該不會是天使消失了吧！」當現場媒體提議可以加入信義區的帥哥跑團時，9m88立刻面露難色，直言很怕自己跟不上別人的配速，「如果一開始就要跑30K我真的無法，但如果跑3K然後去喝咖啡，那我可以加入。」9m88感慨，已經單身4年多，「這時間都已經上完一個大學，修完一個學位了。」她表示，2025年真的連一個約會對象都沒有，雖然曾動念想玩交友軟體，但礙於公眾人物身分實在不方便。她也曾積極請教楊祐寧等演藝圈前輩幫忙介紹，卻總是被以「沒有適合的」打槍，讓她相當無奈。至於先前與男星章廣辰傳出緋聞，後來男方受訪時顯得有些頹廢，是否是因為戀情見光死？9m88立刻澄清：「他自己愛頹廢吧，我們真的就只是朋友。」並打趣切割男方的頹廢樣：「那是他自己就是一個怪咖，跟我們沒關係，把我放進去是什麼意思啦。」9m88強調，兩人私下也沒有約過運動，未來也只當朋友就好。隨著演唱電影《大濛》、《雙囍》主題曲，又在舒淇當導演的電影《女孩》裡演出要角，9m88坦言，確實跟電影變得密切，收到了不少劇本邀約，但為了能好好專心進行音樂創作，只能忍痛推掉部分戲約。她表示目前還在摸索，如何同時兼顧拍戲與做音樂這兩種需要不同腦袋的工作，因此現階段會先給自己一段專屬的創作期，也報名了海外的工作坊，希望能以學生身分進修，期盼能帶著讓自己滿意的音樂作品強勢回歸。工作滿檔的她，被問到如何維持好氣色？身為代言人的她也大方分享自己的「懶人保養法」。除了早起使用簡單的酸類產品與胜肽霜穩定肌膚保水度外，還會搭配電流導入儀器消水腫。此外，她也透露今晚結束電影映後活動後，預計會到運動酒吧跟著大家一起看WBC經典賽、為中華隊熱血應援。