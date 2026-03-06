我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨自行提出「3800億元+N」的軍購特別條例版本，立法院院會今（6）日將國民黨版本與政院版的「1.25兆元」併案付委審查。國民黨的版本還有懲戒條款，如果因公務人員違法或失職，致執行進度或交付成果顯著未達核定目標，或執行進度低於50％者，應將執行首長及相關主管移送監院調查懲戒。行政院長卓榮泰說，軍購若有弊端，國防部就會辦，行政院也會辦，不用立法院來辦，要請大家對行政院有信心。至於「+N」的概念，卓榮泰說，國防相關規劃本質上是整體預算概念，必須以完整系統來思考，過去兩年行政院與立法院之間之所以出現許多爭議，問題之一就在預算處理方式不同，所謂的「N」代表什麼，目前並沒有清楚說明，如果預算規模以「3800億元+N」的方式提出，卻沒有說明N的內容與意義，將使整體規劃缺乏明確性。卓榮泰強調，國防建設不能只著重購買硬體裝備，如果只採購硬體，而沒有同步建立完整的軟體系統與整體規劃，效果將大打折扣。他以電腦為例指出，電腦不只是硬體設備，還需要完整的軟體系統才能運作，因此國家的國防體系也不應被任意分割處理，若將整體國防系統拆解為零散項目來處理，不僅難以形成完整戰力，也讓人難以理解與接受。國防部長顧立雄答詢也說，相關軍事裝備採購都會依照公開程序辦理，並依《政府採購法》進行，同時接受相關監督機制，因此不應污名化國內維修或商購等方式取得裝備，國防自主一直是台灣建立國防能量的重要元素，相關精神也明確寫入《國防法》。但目前部分言論似乎認為，只要是在國內進行維修或商購，就會引發外界質疑或不信任，對此他完全無法認同。顧立雄表示，許多裝備與技術具有迫切需求，而國內市場已有相關能力，也具備發展與生產能量，在這種情況下，透過國內維修或商購取得裝備是合理且必要的作法。他也強調，隨著科技快速疊代創新，例如無人系統等新興技術，加上國防產業發展的需求，政府在強化國防戰力時，除了向國外進行軍購外，也必須透過國內維修與商購等管道取得裝備，才能更完整提升整體國防能力。