台塑四寶今（6）日公布業績報告，台化、台塑、南亞、台塑化年月都呈現雙減，其中台化減幅相對較小。另，中東戰火升級，荷姆茲海峽被封鎖，原油價格蠢動，牽動產品後續表現。台化2月份合併營業額229.8億元，月減8.2％、年減15.3％。2月受春節假期營業天數減少，影響苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）、聚苯乙烯（PS）、烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂（ABS）、PP；另因製程投入原料組成變化，萃餘油回售台塑化減少2.7億元。然而，受美伊等地緣政治風險升溫影響，原油價格上漲推動對二甲苯（PX）、酚酮、PTA、SM、PS、ABS行情上揚。不過，原油價格仍低於去年，影響石化塑膠原料成本支撐較弱，且整體市況維持供過於求，加上同業競銷、客戶減產按需採購等影響，產品價格下跌。台化指出，中東衝突再起、荷姆茲海峽已被封守，很多油輪卡在波斯灣內，全世界近20%原油，無法從波斯灣國家輸出，將面臨能源供應中斷危機，面對原油、輕油與化學品價格齊漲，台化要在危機中找機會。台塑2月合併營收107.39億元，月減22.7％、年減33.4％。由於2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且下游加工廠停工，需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少，因此，2026年2月各主要產品銷售量，比1月減少11.5萬噸。另，中國大陸石化同業持續擴建新產能，並大量低價出口競銷產品價格，2月價格也比去年同期下跌，幅度介於13~25％。台塑指出，中東戰火引爆導致荷姆茲海峽被封鎖，推升近期布蘭特原油價格大漲超過10%，且中東石化產能面臨生產及出口中斷風險，北 美及中東低價石化原料減少銷往亞洲，亞洲石化產品後市行情看漲。台塑第2季開工率高於第1季、產銷量增加，預估第2季營業額與可望優於第1季，但仍須關注美伊戰爭後續發展，適時調整營運策略。台塑化2月合併營收454.94億元，月減14.4%、年減17.3%。煉油部分，2月杜拜原油均價比上月上漲6.4美元/桶，但內銷油品吸收金額比上月增加、與外銷汽油對原油價差比上月走弱影響，全產品均價僅比上月增加3.9美元/桶。原油煉製量減少，加上外銷船期安排，產品銷售比上月減少3,072千桶。烯烴部分，MOPJ輕油均價比上月增加49美元/噸；乙烯因下游需求不振，丙烯與丁二烯市場供給較為吃緊影響；解汽油比上月增加49美元/噸。台塑化表示，船隻持續無法通過荷姆茲海峽，市場將開始擔憂荷姆茲海峽轉為長期關閉，加上科威特、伊拉克及卡達國內儲槽不足，預期上述 3國陸續開始減產，但川普表示將對往來荷姆茲海峽的船隻提供美國海軍護航。市場關注是否會有第一批船隻，隨美軍通過荷姆茲海峽，若有船隻開始通過，油價可望降溫，預期油價持續在高檔震盪。南亞2月份合併營收185.6億元，月減18.9%、年減16%。高效運算與網路通訊所需的高階電子材料供不應求，材料供給緊張，南亞已分次陸續調漲各產品售價，並於春節假期持續生產不停機，以滿足訂單需要。2月份因假期物流運輸受限，按計畫減少出貨量，營收暫時下滑，年節後已陸續恢復。另，原油、原物料價格普遍升高，產品售價皆比前月調漲，但化工、聚酯產品等營收仍較去年同期減少。南亞預期，3月下游陸續開工，工作天數恢復，加上電子材料市況熱絡，預估3月營收較前2個月成長；第一季營收較去年第四季暨同期增加；第二季較第一季營收增加。