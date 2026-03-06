國營事業鐵飯碗來了！台水為補充基層人力，促進經驗傳承，開出約296個基層職缺，2026年評價職位人員甄試簡章今(6)日上網公告，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士256人、營運士40人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，試用期滿支薪約3.7萬元。
台水表示，報名期間自3月12日起至23日止，一律採網路報名方式辦理。
台水公司表示，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科；初試測驗日期為5月23日、複試測驗日期為6月27日至28日。
各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。
有意報考者可上甄試網站 或至自來水全球資訊網 查詢或下載列印。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台水公司表示，本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目1科及專業科目2科；初試測驗日期為5月23日、複試測驗日期為6月27日至28日。
各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。
有意報考者可上甄試網站 或至自來水全球資訊網 查詢或下載列印。