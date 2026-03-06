再見了花郎！在台北市立動物園雨林區生活多年的花豹「花郎」，近日因高齡引發的多重病痛與退化性關節炎惡化，走到了生命的終點。保育員與獸醫團隊在經過沉重的生活品質評估後，選擇陪伴花豹「花郎」平靜地走過最後一段路，2026 年 3 月 6 日，這位守護雨林許久的18 歲「老朋友」正式宣告謝幕，在花郎離開之後，北市動物園內目前已經沒有花豹了。
歷經18 載歲月痕跡！花郎從矯健身影到蹣跚步履
18 歲的花豹「花郎」已屬高齡動物。回顧其健康史，2023 年牠曾勇敢挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，並切除右前肢第 1 趾。隨後，動物園團隊便長期提供保肝、止痛藥及關節保健品，全力維持其生活品質。
自 2025 年起，照養團隊觀察到花郎的步態不再輕盈。經檢查確認其患有明顯的退化性關節炎及骨刺，雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。對曾習慣在林間穿梭攀爬的貓科動物而言，每一跨步都是與衰老的艱辛搏鬥。保育員看在眼裡滿是不捨，僅能透過降低取食平台、提供柔軟鋪草等環境優化措施，緩解牠的不適。
花郎多重疾病纏身！醫療團隊面臨艱難抉擇
2026 年 2 月下旬，花豹「花郎」的右前肢出現明顯跛行，經影像檢查發現其右前肢尺骨近關節處出現骨折。更令團隊揪心的是，高齡的花郎同時正承受慢性腎衰竭與貧血等不可逆的健康問題折磨。
經過動物福祉專家、獸醫與保育員的多方評估，確認花豹「花郎」的生活品質已嚴重受損且無法逆轉。為了不讓牠在無盡的疼痛中掙扎，團隊最終決定放手，讓花郎在熟悉環境與團隊的陪伴下，平靜地陷入深沉睡眠，尊嚴地離開。
台北市立動物園表示，花豹「花郎」多年來扮演著雨林區的重要守護者，也讓無數遊客認識了貓科動物的優雅與保育的重要性。儘管心中萬般不捨，但能讓牠在無痛苦的狀態下告別，是對這位老戰友最後的溫柔。
花郎離開的消息公布之後，大批粉絲也紛紛不捨留言道別「圈養花豹平均壽命也就15～20年，花郎18歲算長壽了」、「花郎謝謝你曾經陪伴孩子長大」、「晚安了花郎」、「動物園以後沒有花豹也沒有馬來熊了」。
資料來源：台北市立動物園
我是廣告 請繼續往下閱讀
18 歲的花豹「花郎」已屬高齡動物。回顧其健康史，2023 年牠曾勇敢挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，並切除右前肢第 1 趾。隨後，動物園團隊便長期提供保肝、止痛藥及關節保健品，全力維持其生活品質。
花郎多重疾病纏身！醫療團隊面臨艱難抉擇
2026 年 2 月下旬，花豹「花郎」的右前肢出現明顯跛行，經影像檢查發現其右前肢尺骨近關節處出現骨折。更令團隊揪心的是，高齡的花郎同時正承受慢性腎衰竭與貧血等不可逆的健康問題折磨。
台北市立動物園表示，花豹「花郎」多年來扮演著雨林區的重要守護者，也讓無數遊客認識了貓科動物的優雅與保育的重要性。儘管心中萬般不捨，但能讓牠在無痛苦的狀態下告別，是對這位老戰友最後的溫柔。
資料來源：台北市立動物園