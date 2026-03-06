我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 2026年世界棒球經典賽，中華隊將由中信兄弟王牌「美美」鄭浩均掛帥先發，正面對決日本大聯盟MVP級強投山本由伸。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 2026年世界棒球經典賽，中華對日本的比賽中，大谷翔平擔任指定打擊第一棒。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界棒球經典賽，日本隊將由洛杉磯道奇隊超級球星山本由伸掛帥先發面對中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊由12強賽冠軍教頭曾豪駒領軍。（圖／記者葉政勳攝）

（更新時間16:05）2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（6）日晚間6時中華隊迎戰由大谷翔平領軍的日本隊，派出先發投手鄭浩均一搏，日本隊則由MLB洛杉磯道奇王牌山本由伸掛帥，《NOWNEWS》也將透過本文不斷更新即時賽況，一起替中華隊加油。中華：0勝1敗，失分率0.37日本：0勝0敗🇰🇷韓國：1勝0敗，失分率0.44澳洲：2勝0敗，失分率0.018🇨🇿捷克：0勝2敗，失分率0.88第一棒 鄭宗哲（二壘手）第二棒 費爾柴德（中外野）第三棒 林安可（右外野）第四棒 張育成（三壘手）第五棒 吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）第六棒 吳念庭（一壘手）第七棒 江坤宇（游擊手）第八棒 林家正（捕手）第九棒 陳晨威（左外野）投手：鄭浩均第一棒 大谷翔平（指定打擊）第二棒 近藤健介（右外野）第三棒 鈴木誠也（中外野）第四棒 吉田正尚（左壘手）第五棒 岡本和真（三壘手）第六棒 村上宗隆（一壘手）第七棒 牧秀悟（二壘手）第八棒 源田壯亮（游擊手）第九棒 若月健矢（捕手）投手：山本由伸鄭浩均經典賽前鄭浩均可能會被設定用來投日本，因為日本是有點微妙的對手，一來他們實力遠超中華隊，這是無法否認的，第二這場比賽是晚場，隔天中華隊午場要打捷克，這意味著賽程是對台灣球員非常不友善的「晚接午」，體能是很大的考驗。鄭浩均去年為中信兄弟出賽54又1/3局，11場比賽都是先發，總計拿下5勝1敗，防禦率1.49，送出44次三振，他搶好球率相當不錯，但要壓制日本，可能要拿出完美的控球，才有機會。27歲的山本由伸已經是兩次世界大賽冠軍，同事也是新科世界大賽MVP，他的實力在上一季的MLB賽季應該已經證明給全世界，就是當今世界上最好的先發投手之一。上一季他主投173又2/3局，拿到12勝8敗，送出201次三振。過去山本由伸在國際賽場上的表現也相當出色，中華隊要擊敗這一名超級強投，打線必須要有超常發揮的水準才行。不過目前並非是賽季中，山本由伸也在調整當中，狀況可能並非最佳，而且他也存在用球數限制，因此並非完全沒有攻略機會。：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視：林凱威（0號、味全龍）、徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）、古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士）、林詩翔（12號、台鋼雄鷹）、張奕（19號、富邦悍將）、陳冠宇（20號、樂天桃猿）、張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹）、林維恩（42號、運動家）、陳柏毓（44號、匹茲堡海盜）、林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇）、鄭浩均（47號、中信兄弟）、莊陳仲敖（48號、運動家）、胡智爲（58號、統一獅）、曾峻岳（60號、富邦悍將）、沙子宸（92號、運動家）、孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士）吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍）、林家正（27號、美國獨立聯盟高點搖椅隊）、蔣少宏（63號、味全龍）鄭宗哲（1號、波士頓紅襪）、林子偉（15號、樂天桃猿）、張育成（18號、富邦悍將）、吳念庭（39號、台鋼雄鷹）、江坤宇（90號、中信兄弟）、張政禹（味全龍）Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者）、陳傑憲（24號、統一獅）、林安可（77號、統一獅）、宋晟睿（88號、中信兄弟）、陳晨威（98號、樂天桃猿）山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）