我是廣告 請繼續往下閱讀

國際油價因中東戰火高漲，目前布倫特原油價格已經突破每桶80美元關卡，自川普上週末對伊朗發動攻擊以來，美國油價已上漲16％，汽油價格也上漲9％。不過，有專家認為目前狀況還稱不上「能源危機」，投資者仍選擇留在美國市場。彭博專欄作家布拉斯（Javier Blas）今（6）日表示，目前的能源市場衝擊範圍有限、漲幅溫和、持續時間尚短，與歷史上真正的能源危機相比，仍相去甚遠。布拉斯認為至少在目前，市場對於能源危機的擔憂被過度渲染了。布拉斯強調，美國打擊伊朗對全球經濟而言肯定是個壞消息，但還不至於引發2022年俄烏戰爭的那種震盪。布倫特原油價格目前約為每桶80美元出頭，而在2022年俄烏戰爭爆發時，布倫特原油價格曾飆到每桶逾130美元；歐洲天然氣價格目前約為每兆瓦時50歐元，雖已較美伊開打前飆漲，但和2022年的每兆瓦時350歐元相比，仍有天壤之別。布拉斯表示，評估能源危機是否爆發，需考慮三個核心要素：受影響的大宗商品種類、價格上漲的幅度，以及漲價的持續時間長度。此外，也需將危機前的能源價格水準與供需基本面納入考量。布拉斯指出，這波中東戰火的衝擊目前僅限於石油和液化天然氣，尚未蔓延至電力或煤炭市場，也並未影響相對獨立的美國和加拿大天然氣市場。戰爭在春天爆發，對歐洲來說也是較好的時機，天氣轉暖後太陽能發電與水力發電可提供一定補充。布拉斯最後結論，目前情況還算不上是能源危機，不過，若最糟的情境上演，像是伊朗長期封鎖荷姆茲海峽、時間超過3個月，海灣國家的關鍵石油設施遭到重創，那麼可能就會讓全球原油供給陷入長期緊縮。但布拉斯強調這屬於極端情境，雖然不可完全忽視發生的機率，但畢竟可能性不大。