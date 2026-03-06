今（６）日受到東北季風影響，水氣偏多、風力加強，中央氣象署發布「大雨特報」、「陸上強風特報」，提醒基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率；台灣西半部普遍有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
🟡大雨特報
📌影響時間：06日下午至06日晚上
📍大雨：基隆市、新北市、宜蘭縣
🟡陸上強風特報
📌影響時間：06日上午至07日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署預報員黃恩鴻提及，今天華南雲雨區逐漸遠離，不過東北季風增強，水氣導致桃園以北、東半部、恆春半島出現局部短暫雨，北部山區、中南部山區也將有零星降雨，中南部平地以多雲到晴為主，周末兩天雨區會進一步減少，只剩大台北、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
黃恩鴻提醒，周末過後台灣天氣依舊變化快速，下周一又會有東北季風影響到下周三，桃園以北、東半部、恆春半島都會出現局部短暫雨，山區有零星短暫雨，特別是下周一，基隆北海岸、宜蘭、花蓮要注意較大雨勢。
資料來源：中央氣象署
