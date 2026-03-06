我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊戰爭衝突不斷升溫，影響全球金融市場，對許多產業可能也將帶來衝擊。工業網通大廠Moxa看戰事風險，今（6）日表示，Moxa和許多中東代理商「大家都還在觀望」，Moxa雖有不少客戶在中東市場，但幸好不在戰爭首要目標範圍內，目前比較沒有那麼大的影響。Moxa四零四科技今日舉行新春媒體聚會，媒體十分關心中東戰事是否對工業網通產業有衝擊。Moxa亞太區總經理林世偉指出，伊朗市場本來就不能布局，因是禁運國家，但他觀察，戰爭事件仍在初期階段，目前也還無法看到它何時結束，也沒有辦法期待戰爭快或慢。因此，中東的狀況就是大家現在還在觀望，不過，他也說，撇除戰爭，中東市場是未來三到五年十分重要的快速發展市場之一。想像一下，中東本來就財富豐厚，在節能減碳的大背景下，中東每一個國家都需要轉型，「因為他們本來就做石油的，所以他們一直要轉型。」轉型就需要許多新的建設，因此，中東市場本來就Moxa非常關注的區域。「好處是我們很多空運，因為我們在那裡並沒有所謂的倉庫」，林世偉表示，所以在產品運輸上，對Moxa而言，比較沒有那麼大的影響。不過，Moxa在中東有代理商，公司在一打仗後也第一時間先關心代理商是否安全，林世偉說，幸好公司在中東的代理商目前都是安全的。除此之外，Moxa在中東市場也有幾個重要客戶，在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，以及卡達，這幾個國家也是相對發展得比較快的市場，林世偉提到，而這幾個國家目前是戰爭之下，處於被波及，但不是主要目標的區域，因此，大家依舊是先看狀況如何，也必須觀察各國政府的反應。另一方面，媒體也問到關稅影響，林世偉表示，因為關稅現在仍處在一個不穩定的狀態。「你看本來說多少，然後又變成多少，現又變多少。」但他相信，所有的企業領導者應該對關稅造成的影響、起伏變化，已經相對沒有那麼擔心。他指出，雖然關稅還在變動，但大家都已經多多少少找到一些方法去因應。以Moxa為例，中國仍然需要Moxa的設備，公司有中國製造的部分，但其他製造現在都在台灣。另一方面，他強調，公司也做了許多評估，包括在美國製造、印度製造的可能性，「這個都有不斷在評估中。」但由於關稅還是不穩定，林世偉表示，在不穩定的前提下馬上做出決策，風險仍然比較高，因此現階段公司還是持續、密切關注地緣政治的變化。