中央提出8年1.25兆軍購案，對此在野黨力擋並各自提出黨團版本，民眾黨縮水至4000億，而國民黨團5日先是拋出「3500億+N」，不到幾個小時又修正為「3800億+N」，藍營青壯派主張9000億版本未果。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，「不要在這邊玩遊戲，甚至於以拖待變，大家都看得清楚，這樣對台灣真的不見得加分。」洪健益5日在《新聞面對面》中表示，不論是3500億＋N，或者是3800億＋N，甚至於之前，國民黨內很多人認為應該要到9000億，國民黨有可能是用以拖待變、假借付委未來到年度預算再來卡，進行技術性杯葛。洪健益指出，現階段發價的3500億，相信大家都有共識，只是感覺起來國民黨現在沒有台階下，國民黨內部的版本到現在還沒有公告，連藍委王鴻薇也跳出來說「黨中央打通電話有這麼難嗎？」，也就是國民黨黨內幾乎完全沒有共識，但是他們心目中知道，這些東西是需要做的。洪健益認為，＋N的目的，其實就是國民黨也是不反對軍購，但大家也知道第一批是100億美金，第二批差不多是200億美金左右，那加一加，「說真的你乾脆直接付委去討論」。洪健益直言，「1.25兆裡面，如果你們認為國防產業自主建置不對稱的戰力需求是不需要的，那很簡單，扣掉剩9000億嘛，3000億本來就是自主建置，那如果再這樣的話，乾脆1.25兆裡面，要刪掉什麼？透明公開講清楚就好，不要在這邊玩遊戲，甚至於以拖待變，大家都看得清楚，這樣對台灣真的不見得加分。」