▲蔡瑞雪（左）在參加韓國選秀節目《偶像學校》時，結緣泰國成員Natty（右）。（圖／蔡瑞雪IG@snowbabyq）

女星蔡瑞雪近日爆出與《GQ Taiwan》總編輯「那個凱文」王懷祖的不倫戀，雖然蔡瑞雪透過律師發聲明否認，強調僅為朋友關係，但依然引發高度關切，蔡瑞雪的過往也跟著被起底。有「北一女神」之稱的她，曾以一身韓服造型在韓網爆紅，進而獲得參加韓國選秀節目《偶像學校》的機會，雖然成績不理想，但她也與同為跨國選手的Natty結緣，Natty還曾在蔡瑞雪深受挫折時給予安慰。除此之外，蔡瑞雪竟與i-dle成員葉舒華在出道前就認識，這段感情也維持到現在，至今仍會互相為彼此應援。蔡瑞雪在2017年，以藝名「Snowbaby」參加韓國Mnet選秀節目《偶像學校》（Idol School），成為當時節目中唯一的台灣代表。作為毫無練習生背景的「全素人」，蔡瑞雪在語言不通且高壓的韓式培訓環境下奮鬥，雖然初期在舞蹈評鑑中遭遇挫折，但她憑藉甜美形象與努力不懈的態度，在當時成功引起韓網高度關注。在《偶像學校》期間，蔡瑞雪與多位才華洋溢的女孩同台，其中最受矚目的便是當時已有高知名度的泰籍成員Natty（現為女團KISS OF LIFE成員）。Natty當時以精湛舞技與豐富經驗著稱，兩人在節目中雖為競爭對手，但也展現了跨國籍的練習生情誼。蔡瑞雪在第4集被淘汰後回台，發長文感謝幫助自己的人。她提到Natty曾安慰她：「我們是外國人，我很能體會妳現在的感受，我剛到韓國當練習生也是這樣，我可以教妳韓文，我們一起加油」，讓當時無助的她非常感動，兩人也因此培養出革命情感。除了選秀經歷，蔡瑞雪與i-dle成員舒華的交情，也引發注目。兩人在2023年於《超級巨星紅白藝能大賞》後台合體，蔡瑞雪上傳與舒華合照，親揭與對方緣分，她寫下：「從妳還沒出道就在韓國一起陪伴、互相加油打氣，一直到現在看到在舞台閃閃發亮的葉舒華，真的好感動」，透露兩人從出道前就結識的緣分。事實上，兩人早在舒華出道前、尚在韓國當練習生最艱辛的時期就已相識。作為少數在異鄉打拚的台灣人，蔡瑞雪與舒華建立了深厚的革命情感，即便舒華現已成名，兩人依然維持著好感情，時常互相為對方應援，惺惺相惜的模樣也讓大家感動又羨慕。