宜蘭5日晚間發生一起奪命車禍！一名23歲林姓男子疑似毒駕，載著妻子行經行經中山路三段、幸福路口時，撞死一名資深鍾姓女老師，釀成1死3傷的悲劇。如今，林男的黑歷史也曝光，他不僅是毒品列管人口，更曾捲入超商砍人案被判刑1年7月徒刑，現今又再度闖禍奪走一條良師性命，引發社會公憤。事發在5日晚間8時許，23歲林姓男子疑似毒駕，載妻行經中山路三段時高速追撞59歲鍾姓女教師轎車，猛烈撞擊導致鍾老師車體扭曲並波及路旁6輛汽機車，造成鍾老師受困車內送醫不治，另外，包括駕駛、其妻子61騎士3人也受傷。警方於林男唾液快篩驗出毒品陽性，並在車內搜獲「喪屍煙彈」依托咪酯，全案依公共危險及毒品罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。據了解，不幸罹難的鍾老師任職於宜蘭某知名私立中小學，擔任資深數學教師及小三導師已滿六年。校方對此深感悲痛，形容鍾老師教學兢兢業業且為人熱心，不僅曾慷慨借屋予外籍教師居住，更主動為新進同事募集冬衣並捐物助弱勢，是師生眼中溫暖熱心的良師，如今遭遇死劫讓親友與校方萬分不捨。案發後，肇事的林男過往黑歷史也曝光，其被列為毒品人口外，2022年7月間曾捲入宜蘭超商砍人案，當時他攜帶著刀械到場，不僅沒有上前阻止，更在場助勢起鬨，親眼目睹江姓友人，持開山刀把謝姓男子砍至重傷後，一起駕車潛逃跑進汽車旅館內藏身，但隔日仍遭警方逮捕。林男開庭時雖全盤否認參與，但法官認定其具助勢與幫助犯罪事實，依幫助傷害致重傷及聚眾攜械等罪判處1年7月徒刑；林男不服上訴，仍遭最高法院駁回。