《宇宙啦啦隊》節目亮點

《宇宙啦啦隊》成員介紹

《宇宙啦啦隊》播出時間

▲SUPER JUNIOR成員銀赫擔任節目主持人，先前受訪時表示想將金鐘獎帶回家。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲製作單位從800人中，選出「28 強」進行比賽。（圖／記者吳翊緁攝影）

紀欣伶：童星出道、曾和言承旭在《就想賴著妳》對戲。

艾莉兒（紀欣妤）：《娛樂百分百》中有「女零九」之稱、從五歲就開始學舞，曾是女團A'N'D成員之一。

吳若湄：曾以《天使的收音機》入圍第五十屆金鐘迷你劇集及電視電影最佳女配角，參與多部戲劇、電影、MV演出。

李麗安：來自韓國，過去和安芝儇同屬韓職SSG登陸者啦啦隊。

海莉：現役電豹女啦啦隊韓籍，精通6國語言，並有著深厚的舞蹈底子。

魚肉（任伃柔）：電豹女啦啦隊成員之一。

Yula（蔡語桐）：擅長K-pop、Girl Style舞蹈老師。

MOMO（簡筱娟）：PLG福爾摩沙夢想家啦啦隊員，曾當選「水蜜桃公主」推廣桃園水蜜桃。

玹玹（尹玟力）：自學K-POP和爵士。

莓莓（劉宜馨）：喜歡跳舞、鉤織，舞齡約8年。

慢慢（周思妤）：喜歡跳舞、電吉他和玩長板。

Zoey（林倩如）：以舞孃藝術家「Dita von teese」為偶像。

靚靚（張靚靚）：舞蹈老師、喜歡照顧別人。

柔柔（楊語柔）：19年舞齡，擅長芭蕾、中國舞、現代舞，目前仍是研究生。

艾琳（林吟臻）：熱愛戲劇、跳舞，想成為寶可夢大師。

方禹心：曾加入八點檔《天道》演出和多部偶像劇、微短劇。

魚安（陳兪安）：夢想成為職棒啦啦隊。

LyXi（陳詩諭）：舞齡20年的街舞老師。

黛比（戴雨潔）：身為上班族卻夢想成為《宇宙啦啦隊》一員出道。

鹽鹽（趙言佳）：曾是紅運少女啦啦隊成員。

妃妃（顏佩炘）：擅長古典民俗舞及特技。

ZX（陳芷軒）：夢想成為唱跳歌手。

愛玉（陳玉婷）：曾是女團選秀《DD52》一員，最終未能成功出道，加入味全龍啦啦隊成為練習生。

樺樺（陳怡樺）：喜歡跳舞、演戲、打籃球。

叩叩（楊昕穎）：熱愛Jazz、 Waacking。

Tina（張庭華）：目前是活動公關，也是舞蹈老師。

祖安娜（譚紹儀）：來自香港、喜歡跳Locking舞風。

▲艾莉兒（左）與紀欣伶（右）姐妹倆都參加節目，成為一大亮點。（圖／艾莉兒IG @bettychi620）

▲《宇宙啦啦隊》每週六晚間9點在緯來綜合台首播。（圖／宇宙啦啦隊IG ＠vlcosmicangels）

節目《宇宙啦啦隊》今（7）日起在緯來綜合台首播，製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC， Energy成員「牛奶」葉乃文參與評審指導，陣容相當華麗。由韓國天團 SUPER JUNIOR 的銀赫擔任主持人，他不僅帶來韓系選秀的嚴謹標準，更在現場展現貼心前輩的魅力，敬業態度連製作人B2都讚嘆。而銀赫也希望能透過節目將金鐘獎帶回家。製作單位先前也公開評審陣容，邀來三位娛樂界及舞蹈圈重量級人物，Energy團長牛奶（葉乃文）、韓國1MILLION DANCE STUDIO編舞家崔榮晙、偶像培訓總監金智湖以及日本女星藤井麻由等國際級評審，B2還透露之後還會有更多意想不到的驚喜嘉賓登場。B2坦言，這是他從業26年來見過最真實的狀態，其競賽設計充滿張力，包括「選手互評制」、「導師優先晉級機制」、「實戰舞台任務」，經過一連串舞台與任務考驗後，最後將選出9名成員組成「宇宙啦啦隊」正式女團。而殘酷賽制連銀赫都不禁懷疑「這樣是可以的嗎？」不同於傳統棚內選秀，節目強調「實戰」，安排街頭快閃或大型活動演出，讓女孩們直接面對觀眾的反應，女孩陸續在NBA、台日棒球國際交流賽的演出中曝光，引發網友討論。📺 播出時間與平台：緯來綜合台首播（每週六晚間9點）；華視主頻（每週日晚間8點）、緯來體育台（每週日晚間9點）MyVideo、friDay影音、Netflix、Hami Video隔週三於宇宙啦啦隊YouTube官方頻道播出。