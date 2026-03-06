我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總教練曾豪駒賽前讚鄭浩均是「目前中職最好投手」之一，並宣示全隊將帶著受傷隊友的意志贏下台日大戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（6）日晚間迎來萬眾矚目的「台日大戰」。面對強大的地主日本武士隊，中華隊卻在開打前遭遇嚴重的傷兵潮考驗。針對昨日遭火球擊中手部的「台灣隊長」陳傑憲最新傷勢，總教練曾豪駒在賽前聯訪中給出了解答，表示此戰僅能代跑，同時也對今晚掛帥先發抗日的「美美」鄭浩均給予高度肯定，讚他是目前中職最強本土投手。全台球迷最關心的，莫過於陳傑憲的右手傷勢。曾豪駒透露，經過防護團隊的評估與處置，陳傑憲目前的恢復狀況雖然不到百分之百，但已經可以在可控範圍內活動。「今天在場上，他已經去做他可以做的範圍的移動。」曾總坦言，為了保險起見並保護選手，陳傑憲今晚不會先發上陣：「目前會先以代跑為主，至於打擊或守備，這兩天我們還要再觀察。」從李灝宇到陳傑憲，中華隊在短短幾天內連續折損了兩名內外野的中線核心與前段棒次，這對球隊絕對是重傷。面對媒體提問如何面對往後的比賽，曾總選擇直球對決，「在開賽的時候就傷了兩名選手，這對我們的團隊氛圍一定有落差，戰力上也有落差。」但他隨即話鋒一轉，曾總對球員的信任是百分之百，「我相信剩下的團隊選手，會帶著他們的意志，繼續將後面的賽事盡力贏下來。」至於明（7）日對戰捷克的投手與陣容安排，曾總表示，現在全隊的唯一心思就是「先想到今天要怎麼打贏這場比賽，其餘的細部規劃等今晚過後再說。」面對打線星光熠熠的日本隊，中華隊今晚將勝負重任交給了「美美」鄭浩均。談到這個調度，曾豪駒毫不吝嗇地給予子弟兵最高評價，「我相信這場選擇美美，是因為他有他的能力，古林跟徐若熙旅外後，他（鄭浩均）就是中職最好的投手。」