伊朗遭到美國與以色列打擊後，對周遭海灣國家展開報復，荷姆茲海峽的通行受到威脅，衝擊全球能源市場。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，「如果油價上漲，那就漲吧」，認為相比於油價問題，打垮伊朗更為重要得多。川普淡化油價危機，但外媒披露白宮官員其實正在努力尋找平抑油價的對策。
根據《路透社》報導，被問到油價問題時，川普表示自己「對此一點都不擔心」，川普說等這戰事結束後，油價就會迅速回落，「如果油價上漲，那就漲吧」，川普強調美軍打垮伊朗的軍事行動「比汽油價格上漲那一點點重要得多」。
雖然川普對油價上漲的態度看似一派輕鬆，但就在不久前的國情咨文演說上，川普才把油價下跌當成自己的政績。專家指出，若油價持續上漲，可能會讓共和黨在期中選舉遭遇重創，許多選民目前已經因高昂的生活成本對川普政府在經濟方面的表現感到不滿。
雖然川普淡化油價影響，但一名匿名白宮官員透露，白宮能源與國家安全團隊正在忙於制定降低油價的措施。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）與能源部長萊特（Chris Wright）均已與石油公司領導人接觸，評估應對能源價格上漲的各類可行方案。
匿名人士透露，幕僚長威爾斯警告，若無法控制油價，對共和黨的選情將是「災難性」衝擊。自川普上週末對伊朗發動攻擊以來，美國油價已上漲16％，汽油價格也上漲9％，全國汽油均價週四達到每加侖3.25美元。
川普政府目前押注於伊朗戰事與油價上漲只是短期陣痛，但是中東軍事衝突是否會在短時間內結束，許多政治與軍事專家均表達質疑。三位能源產業高層告訴《路透社》，白宮在平抑油價方面，拿得出手的有力政策選項其實不多，目前的重點就是盡全力恢復荷姆茲海峽的通行無阻。
雖然官員也在考慮釋放戰略石油儲備，但川普目前暫時排除了這個方案。知情人士透露，能源顧問告訴川普團隊，任何未能迅速降價的干預措施反而可能進一步擾亂市場，適得其反，目前市場對油價的初步反應比預期輕微，不如先保持耐心。
