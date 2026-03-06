我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國芭達雅著名的仲天海灘（Jomtien Beach）近日上演驚險一幕，一條長約2公尺的網紋蟒意外爬上沙灘，讓正享受假期的遊客全都驚慌失措。事件發生在2月13日，所幸無人受傷，巨蟒已被安全放回森林。根據《美聯社》報導，事發時遊客正在海中游泳或躺在沙灘上曬太陽，突然有民眾發現水下有異物緩緩向岸邊移動。目擊者描述：「我們正在游泳，突然有人看到水面下有東西升起，是一條大蛇向海灘游過來，大家嚇得立刻往岸上跑，有些人立即報警。」影片顯示，一名救生員使用捕蛇桿將巨蟒控制住，周圍好奇的遊客聚集圍觀。警方及海灘管理人員迅速到場協助，最終將蛇安全帶離沙灘，並釋放到附近的森林區域。網紋蟒是東南亞常見蛇種之一，棲息於森林、沼澤、運河，甚至城市周邊。它們體型巨大，是世界上體長最長的蛇類之一，食性廣泛，包括鳥類、老鼠、狗、貓，甚至有攻擊人類的紀錄。專家提醒，遊客若在熱帶海灘或野生地區遊玩時，應保持警覺並遠離可疑動物，避免直接接觸，以防意外發生。芭達雅海灘的管理單位表示，將加強巡邏與監控，避免類似事件再次發生，確保遊客的安全與旅遊品質。