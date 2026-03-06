我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市松山區去年（2025）7月發生，一名任職於航勤公司的30歲趙姓男子，因為，一見到女方便亮刀逼迫讓他進入室內，並恐嚇被害人不聽話就會死，在當天深夜到隔日上午脅持9小時這段期間，，台北地院以強制性交罪判刑10年8個月、須賠償200萬元。本案發生在2025年7月13日深夜10點多，趙姓男子帶刀與裝有汽油的寶特瓶，埋伏在公寓樓梯間，等被害女子進來就拿刀架她脖子上；進入住家內部後，趙姓男子，強行取走被害人的手機和Apple Watch，剝奪她對外求援的機會。趙姓男子，逃逸期間刻意關手機，多次以步行方式轉搭公車，企圖躲避查緝，但警方抽絲剝繭後確認趙姓男子只在住家附近繞圈子，仍前往他家等候，7月15日下午2點他趙姓男子終於現身，立刻遭到員警圍捕，移送檢方複訊後關押至今。台北地院審理，趙姓男子涉犯《刑法》「攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影而犯強制性交罪」，法官認為被告嚴重欠缺尊重他人身體、性自主決定權之觀念，對告訴人身心造成難以磨滅的傷害，所為應予非難；雖然被告坦承犯行，但沒有賠償或彌補被害人，而且。法官衡量被害人身心受摧殘的情況以及趙姓男子二技畢業、從事月薪7萬元的航勤工作，判處有期徒刑10年8月。，因此合議庭全數判准。趙姓男子，因他未上訴而判決確定，台北地檢署向北院借提執行，