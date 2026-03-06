台北市松山區去年（2025）7月發生住家性侵案，一名任職於航勤公司的30歲趙姓男子，因為聯絡不上前妻，帶著水果刀及汽油彈闖入前妻閨密所住的公寓，一見到女方便亮刀逼迫讓他進入室內，並恐嚇被害人不聽話就會死，在當天深夜到隔日上午脅持9小時這段期間，被害人男友曾帶警察過來敲門，卻因為趙姓男子威脅被害人不准求救，讓被害人男友及警方以為人不在家，之後他性侵得逞還錄下犯罪過程，台北地院以強制性交罪判刑10年8個月、須賠償200萬元。
本案發生在2025年7月13日深夜10點多，趙姓男子帶刀與裝有汽油的寶特瓶，埋伏在公寓樓梯間，等被害女子進來就拿刀架她脖子上；進入住家內部後，趙姓男子拿水果刀指著被害人，並拿出汽油彈威嚇她不聽話就要潑灑汽油、要死一起死，強行取走被害人的手機和Apple Watch，剝奪她對外求援的機會。
趙姓男子強逼被害人幫他洗澡及發生性行為，並拿出手機錄影，他洩慾後並未立刻逃離，而是7月14日上午8點多才走，逃逸期間刻意關手機，多次以步行方式轉搭公車，企圖躲避查緝，但警方抽絲剝繭後確認趙姓男子只在住家附近繞圈子，仍前往他家等候，7月15日下午2點他趙姓男子終於現身，立刻遭到員警圍捕，移送檢方複訊後關押至今。
台北地院審理，趙姓男子涉犯《刑法》「攜帶兇器侵入住宅對被害人為錄影而犯強制性交罪」，法官認為被告嚴重欠缺尊重他人身體、性自主決定權之觀念，對告訴人身心造成難以磨滅的傷害，所為應予非難；雖然被告坦承犯行，但沒有賠償或彌補被害人，而且他犯下本案之前還有另一件妨害性自主案遭到偵辦，顯然並無警惕效果，才會接連對2名女子下毒手。法官衡量被害人身心受摧殘的情況以及趙姓男子二技畢業、從事月薪7萬元的航勤工作，判處有期徒刑10年8月。
趙姓男子前妻的閨密提起刑事附帶民事訴訟，求償200萬元，趙姓男子只表達「同意原告請求」，並無多餘辯解，因此合議庭全數判准。
趙姓男子前一件性侵案於2025年8月中一審判刑9年4月，因他未上訴而判決確定，台北地檢署向北院借提執行，已在2025年10月31日發監。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
