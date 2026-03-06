我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然鄭浩均過去擁有豐富的國際賽經驗，其中不乏U18、U23以及亞運會，但這卻是他首次在成棒一級國際賽扛起重任。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲軟銀鷹新星徐若熙首戰先發4局無失分，剛猛的球威徹底震懾新隊友近藤健介，讓他直呼「能和他同隊真的讓人很安心」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（6）日晚間將上演備受矚目的「台日大戰」。帶著2024年世界棒球12強賽擊敗日本的冠軍光環，本屆中華隊無疑成為日本武士隊的頭號目標。在賽前記者會上，日本隊主力打者、同時也是軟銀鷹重砲的近藤健介，在接受媒體聯訪時，罕見地對中華隊的戰力給予了極高的警戒評價。有趣的是，這次讓他感到棘手的，不再只是過去台灣聞名的「暴力打線」，而是中華隊全面進化的「投手戰力」。當日媒問及對中華隊的印象，以及如何面對這支曾在12強賽讓日本吞敗的勁旅時，近藤健介坦言自己一直有在關注中華隊的表現。「我以前也參加過幾次國際賽，有機會和台灣隊交手，每次都覺得他們的打擊爆發力非常驚人。」近藤健介先是肯定了台灣傳統的打擊優勢。然而，他隨即話鋒一轉，點出了本屆中華隊最讓日本打者頭痛的地方：「不過這次，他們投手的實力、球的威力，我覺得這些方面真的非常難對付。」近年來台灣棒球在投手培育上的成功，輸出多名投手旅外，包含徐若熙、古林睿煬皆在日本職棒效力，這支擁有多位尖火球男的中華隊，在投手丘上的宰制力早已不容小覷。除了對整體投手戰力的警戒，近藤健介在記者會上也被台灣媒體問及了軟銀鷹的新隊友徐若熙。徐若熙在昨（5）日對戰澳洲的比賽中，繳出先發4局無失分的完美表現，這一切近藤健介都看在眼裡，「看了昨天的投球，還有之前在台灣用軟銀鷹隊名義打的比賽，他的實力確實提升了。」回想起今年2月中旬兩人在春訓Live BP（實戰投打練習）的交手，近藤表示當時天氣冷，徐若熙的身體可能還沒完全活動開來，但看到他在經典賽的威猛表現，身為主砲的近藤健介不禁發出讚嘆：「昨天看他投球時我也在想，能和他同隊真的很讓人安心。」