總統賴清德昨（5）日在 「健康台灣推動委員會」會後裁示，研議暫停現行「藥價調查機制（DET）」3年。而今年公布1萬2652項藥品中，不予調整的藥品項目共1萬1309項，金額調整為新台幣36.15億元。對於賴清德的裁示，健保署表示，朝依法不調整藥價研議，也會與食藥署共同盤點藥品項目。自102年起試辦藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。而賴清德昨裁示，未來3年研議暫停現行藥價調查機制。健保署醫審及藥材組組長黃育文提到，對於114年度健保藥價調整結果，調整新台幣36.15億元，預計4月1日上路。為了強化藥品的供應韌性，行政院挹注衛福部80.4億，會協同食藥署盤點藥品項目，朝向「依法不調降」研議，也不排除修法可能性。根據《全民健康保險法》第46條規定「保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第一年起開始調降，於五年內依市場交易情形逐步調整至合理價格。」藥師公會全聯會則認為，研議暫停藥價調查只是制度調整的起點，不應只停留在價格調整，政策方向上，建議政府將藥價制度改革與「藥物韌性」政策結合，強化關鍵藥品與常用藥品的穩定供應。藥師公會說明，支持政府將資源投入推動「三同學名藥」政策，鼓勵國內藥廠提升製造與研發能力，提高本土藥品供應比例，同時建立更即時透明的藥品供應監測機制，讓醫療院所與社區藥局能即時掌握藥品供應狀況，以降低缺藥風險。藥師公會建議，在暫停藥價調查期間，健保制度逐步將資源由「購買藥品」轉向「購買專業服務」，並適度優化藥事服務費，如研議增設「管制藥品管理費」，以反映管制藥品調劑、管理與申報的實際作業成本，避免基層醫療院所與社區藥局在提供相關服務時出現入不敷出的情形，進而影響民眾取得藥品的權益。但台灣醫療改革基金會說，在未見檢討、改革結果，未取得社會共識之下，賴清德總統的一只裁示，直接凍結法定機制；理由是「盤點供應鏈」，但盤點供應鏈與藥價調查機制，根本是兩回事，邏輯不通。醫改會表示，健保財務年年吃緊，人民繳的每一分保費都應用於醫療給付與病人照護，而非落入產業口袋。政府要扶植學名藥產業，應另編預算支持，而非無憑無據從健保口袋伸手掏錢。