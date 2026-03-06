2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽，中華隊今（6）日將對戰日本，盼能一步步搶下8強門票，全台也掀起棒球熱潮應援。對此，影音頻道「Vamos Sports翊起運動」昨日發布影片「2026WBC》奔向最初的夢想 這次換你們閃耀世界」，露出10年前中華隊隊員青澀受訪的畫面，包含李灝宇、林昱珉、林家正等人都陸續現身，談起夢想時甚至表示：「希望讓其他國家覺得台灣是一支很不好打的球隊。」讓網友們紛紛看哭直呼：「太感動，從以前的明日之星到現在明天要站上去的英雄！」
10年前中華隊青澀模樣曝光！12歲林昱珉超萌、林家正帥翻 萬人看哭
影片中，首先出現的是12歲青澀的李灝宇，他對著鏡頭表示自己來自桃園市龜山國小，守備位置是外野。接著12歲的林昱珉登場，吐露最想交手的國家是美國，因為對方球員看起來都很高大，心有志氣的直呼：「很想把他們三振。」影片中18歲的古林睿煬、徐若熙、鄭宗哲、林家正等球員也有出現身影，鄭宗哲表示：「除了拿到最好成績，我希望讓其他國家覺得台灣是一支很不好打的球隊。」
接著畫面轉到13年前的WBC，當時擁有顯赫大聯盟資歷的王建民，成為中華隊逆勢殺出的唯一希望，再加上郭泓志、陽岱鋼等旅外戰力加持，全台人民集氣應援，中華隊順利在澳洲、荷蘭、韓國等強敵環伺下，殺進在東京巨蛋舉辦的複賽。而如今成為2026年WBC中華隊的球員們，都是看著學長拼盡全力的身影長大，並以他們為榜樣為台灣而戰。
原PO轉發影片到Threads上表示：「怎麼可以放球員們小時候的受訪片段來攻擊我的淚腺，認真沒想過開打前會哭成這樣。」網友們也紛紛感動留言，「好棒喔！ 看著他們一路成長」、「哇這次WBC他們都長大了」、「所有的青春都奉獻給棒球了，要有超大的勇氣與毅力」、「要堅持這麼久的夢想，真的真的很需要很多的努力和支持」、「怎麼可以這樣突襲！ 眼淚奪眶而出了」、「他們好可愛喔！無條件為他們加油」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
影片中，首先出現的是12歲青澀的李灝宇，他對著鏡頭表示自己來自桃園市龜山國小，守備位置是外野。接著12歲的林昱珉登場，吐露最想交手的國家是美國，因為對方球員看起來都很高大，心有志氣的直呼：「很想把他們三振。」影片中18歲的古林睿煬、徐若熙、鄭宗哲、林家正等球員也有出現身影，鄭宗哲表示：「除了拿到最好成績，我希望讓其他國家覺得台灣是一支很不好打的球隊。」
原PO轉發影片到Threads上表示：「怎麼可以放球員們小時候的受訪片段來攻擊我的淚腺，認真沒想過開打前會哭成這樣。」網友們也紛紛感動留言，「好棒喔！ 看著他們一路成長」、「哇這次WBC他們都長大了」、「所有的青春都奉獻給棒球了，要有超大的勇氣與毅力」、「要堅持這麼久的夢想，真的真的很需要很多的努力和支持」、「怎麼可以這樣突襲！ 眼淚奪眶而出了」、「他們好可愛喔！無條件為他們加油」。
更多「2026經典賽」相關新聞。