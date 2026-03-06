我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義區持續飄著小雨，但依舊不影響球迷熱血應援，下午4點一開放入場後就湧入上百球迷進場卡位。。（圖／記者周淑萍攝）

小龍女現身應援現場

▲「台灣隊長」陳傑憲因手部傷勢今晚無法先發，將以代跑身分待命。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨首戰對上澳洲隊敗北，今對日本，全台齊心集氣，希望拿下首勝。台北市政府在信義香堤廣場舉辦「WBC戶外直播派對」，預計今（6）晚6點開始直播。目前信義區持續飄著小雨，但依舊不影響球迷熱血應援，實際現場直擊，下午4點一開放入場後就湧入上百球迷進場卡位。經典賽中華隊今天進入第二場賽事，將對上強敵日本隊，有球迷黃先生直言今天來應援不是為了任何一位球員或是啦啦隊，全心一意就是要來為整個中華隊加油，今天準備喊破喉嚨全力應援。還有球迷陳先生表示，為了來應援派對，有特別練習應援手勢和應援歌來Team Taiwan。今天信義區天氣持續下著毛毛雨，提醒下班想來香堤廣場觀看直播的球迷要記得帶雨衣，活動現場的遮雨棚位置有限，且幾乎已經坐滿了。有學生球迷一下課就前來，還有上班族直接請假來應援。預計稍晚，味全龍啦啦隊「小龍女」芮妮、張愛、貝拉、佳依也會到現場，帶領大家一起熱舞應援。昨日遭觸身球擊中的「台灣隊長」陳傑憲，今台日大戰還能出戰嗎？總教練曾豪駒在賽前聯訪時，表示陳傑憲此戰僅能代跑。台灣球迷陳先生受訪時提到，雖然覺得很可惜，很期待在國際賽事裡看到台灣隊長的精彩表現，且今天對日本更是重要戰役，但還是希望陳傑憲能好好養傷。