中東戰火讓荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減，衝擊國際油價，尤其是包括中日韓台在內的亞洲國家受影響最大，有傳聞說中國要求伊朗當局讓油輪順利通行荷姆茲海峽，對此，中國外交部今（6）日回應表示，維護該地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益，敦促各方停止軍事行動。中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，被問到中國是否正與伊朗討論讓油輪安全通行荷姆茲海峽時，回應表示「荷姆茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，防止地區局勢動盪，對全球經濟發展造成更大的影響」。另外，被問到中國為伊朗提供了何種政治或非政治層面的支持時，毛寧表示「中方反對美國和以色列違反國際法，對伊朗發動軍事打擊，支持伊朗捍衛主權、安全、領土完整和國家尊嚴，支持伊朗維護自身的正當合法權益。中方一貫主張透過政治外交途徑解決問題，呼籲立即停止軍事行動，防止戰火蔓延外溢，避免局勢進一步升級」。而有烏克蘭媒體質疑中國應對伊朗與烏克蘭問題上存在差別待遇，毛寧則強調中國一貫支持透過對話協商解決矛盾分歧，反對動輒使用武力，中國針對烏克蘭危機提出的文件也都反映了相同的立場。毛寧強調，對當前中東局勢持續緊張深感擔憂，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火蔓延外溢，避免局勢進一步升級。