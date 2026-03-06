我是廣告 請繼續往下閱讀

植入人工陰莖不會變長 醫：性功能障礙不等於只能放棄

許多男性年輕時為了事業打拚，忽略了親密關係的經營，等到退休才發現身體已經不聽使喚。顧家醫療總院長顧芳瑜提到，一名長年旅居國外60多歲男性，過去10多年埋頭工作，退休後才發現自己面臨勃起功能退化，透過人工陰莖植入手術，成功解決難題。顧芳瑜提到，近期一名長年旅居國外的60來歲男性，因為過去10多年來埋頭工作，直到近期退休後才驚覺自己面臨嚴重的勃起功能退化。在嘗試吃藥、打針皆無效，幾乎陷入絕望之際，於2025年中回台求診，並成功進行「人工陰莖（海綿體）植入」手術，顧芳瑜分享，該名患者過去是個十足的工作狂，每天腦海中只想著創新與得獎，認為只要把錢拿回家就算盡了責任，長達10多年的時間完全忽略了與伴侶的性生活，等於是「10多年不開槍」。直到決定退休，想回歸家庭生活時，個案赫然發現自己竟然完全無法勃起。為了挽救性福，病人曾努力嘗試口服藥物，甚至直接在陰莖注射針劑藥物，但無奈種種努力皆以失敗告終。這讓患者一度感到萬念俱灰，抱著最後一絲希望來到診所諮詢。顧芳瑜解釋，陰莖要順利勃起，需要依賴海綿體的充血與放血機制，並配合健康的血管與神經傳導。若伴隨長期慢性疾病、嚴重的神經或心理問題，就會產生重度勃起障礙。臨床上通常會先從口服藥物、震波或注射療法開始，當前線治療無效時，「人工陰莖植入」便成了最直接、也可能是唯一的解決方案。不過，顧芳瑜也特別提醒，植入人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，為了避免人工裝置頂到底造成穿出或組織損傷，手術植入的長度通常會以原長度的8到9成為原則。顧芳瑜強調，許多中老年男性在面臨重度性功能障礙時常感到絕望，但性功能障礙並不等於只能放棄。隨著醫療技術進步，依然有機會挽救中老年後的親密關係與生活品質。