LPL又爆假賽疑雲！TES打野離譜出裝遭質疑

▲3月2日的比賽中，TES遭對手以2:3擊敗，新人打野naiyou表現被質疑，賽後戰隊直接對他進行調查，發現疑似存在影響比賽公平性的行為。（圖／LPL_English）

戰隊介入調查發現異狀！369力挺新人卻淪為小丑

英雄聯盟中國LPL賽區又爆出假賽疑雲！今（6）日下午TES（滔博）戰隊發出公告，稱隊內打野楊子健（ID：naiyou）在比賽中出現反常表現，因此俱樂部對他展開調查，結果發現「疑似存在影響賽事公平性的不正當行為」。消息曝光後立刻引爆輿論譁然，也讓日前力挺自家新人的上路369淪為眾人笑柄，他也無奈在微博發文：「小丑了」。英雄聯盟LPL賽區近期正在進行第一賽段季後賽，而在3月2日的比賽中，WBG以3比2驚險戰勝TES，TES也正式從第一賽段淘汰。賽事中，TES新人打野naiyou的表現備受質疑，先是在第一場比賽中用臉探草叢導致送出巴龍；到了第五場使用蠍子史加納時，面對對手AD已取得巨大優勢，卻沒有補上任何物理防禦裝備，最終隊伍輸掉了關鍵第五局，因此naiyou遭到外界質疑，認為表現根本像是在演戲。而在輿論發酵之後，TES隊內老大哥、上路選手369立刻在微博發文力挺隊內新人選手：「本來比賽輸了我也打得不好，罵我都無所謂。我看到很多對於野輔很惡意的評價真的忍不住，要說。總說LPL沒新人，這種輿論新人要怎麼出成績？有自信打出來？」輿論持續發酵後，TES也主動展開隊內調查，並在今（6）日下午突然發出公告指出：2026年3月2日晚，在結束第一賽段賽事後，俱樂部針對打野選手楊子健（ID：naiyou）在比賽中的反常表現，開啟了關於是否違反賽事公平性行為的調查，並已向聯盟通報相關情況。公告指出，透過俱樂部調查取證發現，楊子健（ID：naiyou）疑似存在嚴重違反俱樂部規章制度及職業操守，並可能影響賽事公平性的不正當行為。俱樂部已將目前掌握的情況上報聯盟，並移交聯盟紀律部門調查處理。聯盟紀律團隊已介入調查，俱樂部也表示將依照聯盟調查結果，對此事件進行嚴肅處理。TES強調，俱樂部始終堅守公平競技底線，堅決抵制任何影響賽事公平性的違規行為，對內部違規行為也將從嚴從重處理。並感謝粉絲、合作夥伴及社會各界的監督，未來也將以此為戒，持續打造合規、健康、正向的電競團隊。消息曝光後，也讓前兩天才力挺小老弟的369陷入尷尬處境，他在微博發文寫下：許多粉絲也紛紛替369抱屈，「付出真心卻被這樣對待」、「恨鐵不成鋼卻被背叛」、「觀眾沒帶隊友濾鏡，反而看得更清楚」、「我活著就像369一樣天天被背刺」。