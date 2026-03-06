我是廣告 請繼續往下閱讀

南台灣年度指標性飲品盛會「2026高雄國際精品咖啡展」與「2026高雄國際酒暨飲品展」於今（6）日至3月9日一連四天於高雄展覽館登場。雙展聯合展出，串聯咖啡產業鏈、酒類品牌與多元飲品市場，打造南台灣年度飲品盛會。此次聚焦於精品咖啡市場發展趨勢，邀請近50家來自全台的知名咖啡生豆商、設備廠商、烘焙品牌與周邊器材供應商，無論是想升級設備的咖啡愛好者，或是剛踏入咖啡世界的新手，都能找到最適合自己的咖啡豆與沖煮工具。此外，參展廠商也推出多款好康特惠，包含咖啡豆、耳掛咖啡、烘豆機、咖啡機等。同時，更邀請到「國際咖啡爽節市集」帶來世界各地的獨特風味，包含柬埔寨、印尼、泰國、香港、馬來西亞等地品牌，從產地到杯中風味完整呈現，讓消費者一次體驗最新咖啡潮流與精品風味。同期舉辦的「高雄國際酒暨飲品展」則集結葡萄酒、烈酒、啤酒、清酒、特色精釀品牌，展現飲品市場的多元樣貌與風味趨勢。此外，本屆特別規劃「茗茶區」，集結多家台灣特色茶品牌，從清香高山茶、回甘烏龍到焙火醇厚老茶，多元風味一次呈現，展現台灣製茶工藝的深厚底蘊。大會也推出多項活動回饋消費者，「消費滿額抽」凡於全館現場消費滿3,000元即可兌換摸彩券乙張，滿6,000元即有兩張，以此類推，有機會抽中嚴選美酒與精品咖啡用具。「集章抽好禮」展覽期間至全館展區「蓋章處」蓋章(共9處)，集滿章可至贈品區投入摸彩箱，即可獲得乙次抽獎機會，有機會獲得手搖磨豆機。