我是廣告 請繼續往下閱讀

黃國昌網路聲量驚人！81.5%支持度碾壓李四川、蘇巧慧

李四川只發4則貼文「隱居了」！蘇巧慧成數位戰爭模範生

2026年底縣市長選戰進入倒計時，其中新北市長被視為藍綠白三方政治角力的指標性戰場，其中「藍白合」的可能性更成為政壇關注焦點。根據TPOC台灣議題研究中心最新統計數據，民眾黨主席黃國昌以81.5%的網路聲量支持度碾壓李四川、蘇巧慧，好感度卻墊底。根據TPOC台灣議題研究中心最新統計數據，自2026年初至3月3日，黃國昌在網路聲量佔比上展現驚人氣勢，以81.5%的支持度徹底「輾壓」其他潛在的競爭對手，遠超國民黨李四川（11.2%）與民進黨蘇巧慧（7.3%），話題性十足。黃國昌憑藉著81.5%的壓倒性聲量，形同在網路戰場上握有絕對的「麥克風控制權」，展現出極其剽悍的議題設定能力。然而，黃國昌雖然靠著抨擊執政黨、訪美行程以及「咆哮式」質詢捲起高達226萬則討論，但其個人好感度卻是慘不忍睹的0.3，位居三人之末。高達29萬則的負面討論數，顯示出他雖然成功讓所有人「看見」他，卻也讓網友「討厭」他，「超速仔、雙標、愛咆哮」的負面標籤，已成為他難以甩掉的陰影。國民黨李四川與民進黨蘇巧慧則展現了截然不同空戰做法。李四川與蘇巧慧的聲量雖分別僅佔11.2%（31萬則）與7.3%（20萬則），但在網路評價上卻相對平衡，好感度分別維持在0.94與0.82的穩健水位。儘管黃國昌不斷主動挑起戰火，甚至對蘇巧慧的營養午餐政策發動猛攻，但從近期民調數據來看，似乎無法明顯動搖其支持度。如果候選人自媒體經營數據來看。根據統計，蘇巧慧在臉書、IG與Threads上共發出了270則貼文，從發文頻率來看，蘇巧慧無疑是這場數位戰爭中的模範生，試圖透過高頻率的曝光來噢選民互動。然而，這種「以量取勝」的戰術在黃國昌面前卻顯得稍嫌吃力。黃國昌僅僅發佈了70則貼文，卻憑藉著極度撕裂且具爭議性的議題操作，達到總社群互動96.4萬次的社群互動，高過蘇巧慧83.9萬次互動。而更令人不解的是國民黨的李四川，在競爭激烈的新北市長選戰，李四川竟然只發了4則貼文，累積互動僅4.9萬次。這種近乎「數位隱居」的表現，在黃國昌與蘇巧慧的火力交織下，顯得格格不入。當對手已經在自媒體經營搶攻選票，而李四川似乎還沒有準備好當國民黨的新北市長候選人？2026新北之戰，當「高聲量、低好感」的黃國昌遇上「低聲量、高好感」的李四川，藍白合作是否存在空間？抑或是三腳督混戰到底？變數仍多，選情持續膠著。