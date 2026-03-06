我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職業訓練班開訓儀式，有職業訓練班各班老師和160位學員與會。(圖／記者黃守作攝，2026.03.06)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.06)

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職業訓練班開訓儀式，會中邀請2位從職業訓練班班結訓的米怡帆、李明憲，分享在職訓場域的受訓過程與結訓後就業創業的經驗及感想。(圖／記者黃守作攝，2026.03.06)

高雄市政府勞工局於今(6)日，在高雄市大寮區勞工局訓練就業中心大寮職訓場域，舉辦115年第1梯次產訓合作職業訓練班開訓儀式，正式啟動為期4個月的職業訓練，期協助參訓學員培養專業能力，為未來求職轉職與再就業做好準備。高雄市政府勞工局產訓合作職業訓練班開訓儀式，是由勞工局局長江健興與訓練就業中心主任宋世宏共同主持，有職業訓練班各班老師、輔導員、志工和160位學員與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，面對產業環境與人生不同階段的挑戰，不論年紀或經歷，勞工局所開辦的職業訓練班，都可以提供一條重新累積能力、調整方向的途徑，他勉勵學員把握受訓的機會，從每一堂上課與操作練習及實作考照的過程中，逐步累積專業實力，紮實完成各項訓練、建立自信心，期學員結訓後都能圓夢飛翔。高雄市政府勞工局訓練就業中心主任宋世宏說，此次115年第1梯次產訓合作職業訓練班，共開辦水電裝修實務班、水電配管實務班、水電配電實務班、汽機車修護班、食品烘焙班、地方風味小吃班、輕食餐飲班、美髮設計師養成班等8個班，有160位學員參訓，訓練就業中心將協助學員培養專業能力，為未來求職轉職與再就業做好準備。會中，邀請2位從職業訓練班班結訓的米怡帆、李明憲，分享在職訓場域的受訓過程與結訓後就業創業的經驗及感想，並期許與會每位學員均能汲取經驗，透過訓練打好基礎，未來都能順利去開創與實踐自我的夢想。江健興也期勉與會學員，除了要認真學習工作技能外，也要強化自身的心理素質，而教學團隊在工作技能養成、生活心理輔導及就業媒合等層面，都會提供專業的教導與協助，期學員不要害怕一時的挫折與失敗，努力在職訓班啟航建立自信，在未來的路上圓夢飛翔。