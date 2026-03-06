我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼北蘇門答臘一戶民宅近日出現驚人畫面，一隻巨大巨蜥竟躲在客廳天花板內，尾巴與四肢從破裂的木板縫隙垂下，把一家人嚇得不知所措。家人急忙求助鄰居協助，最後合力將這位「不速之客」抓出並放生。根據《美聯社》報導，事件發生在3月1日。屋主米蘭達．西亞哈安（Miranda Theodora Siahaan）表示，家人當時發現天花板破洞處有動靜，仔細一看竟是一隻巨大的蜥蜴卡在屋頂內，尾巴與腳懸在空中晃動，場面相當驚悚。從現場影片可見，一名身穿黑衣的男子爬上梯子，半個身體鑽進天花板縫隙尋找巨蜥，而其他人則在下方準備好袋子，打算在抓到後立即裝起來。經過一番拉扯後，他們終於成功抓住這隻巨蜥，分別控制住牠的脖子、四肢與尾巴，避免牠掙脫逃跑。整個捕捉過程被米蘭達的父親全程拍下。畫面中可聽到家人不斷發出驚呼聲，顯然對這場「屋頂抓巨蜥行動」感到十分震驚。事後，居民將這隻巨蜥帶到遠離住宅區的森林中放生。米蘭達透露，因為家後方就是河流與森林，巨蜥偶爾會出現在附近，因此家人對這類動物並不完全陌生。亞洲水巨蜥常見於印尼城市的運河、沼澤、下水道與池塘，主要以魚類、蛇、青蛙以及人類丟棄的食物為食。不過專家提醒，巨蜥在受到威脅時可能變得具有攻擊性，牠們的咬傷帶有輕微毒性且可能含有細菌，因此遇到時最好保持距離並尋求專業協助。