114年台東地區接連遭受強風豪雨侵襲，造成全縣農業嚴重受損。台東縣長饒慶鈴日前宣布，114年縣有耕地全年租金減收7成，約380戶受惠。立委陳瑩與莊瑞雄同步向財政部國有財產署（下稱國產署）關心中央主管國有耕地減租情形，國產署正式函復表示，114年度台東縣國有農業用地租金將比照縣府標準減收7成，中央地方同步協力，減輕農民負擔。陳瑩指出，依據國產署115年3月2日函文說明，台東縣114年度因屬全縣性災害，經縣府耕地租佃委員會議定減徵70%，國產署南區分署台東辦事處亦將依該成數辦理減租。統計顯示，國產署經管台東縣國有農作地、畜牧地、養殖地及耕地等農業用地，減收租金租約共9,808戶，面積約8,063公頃；原應收租金新台幣2,451萬8,194元，減收金額達1,716萬2,736元。陳瑩表示，去年颱風多次襲台，楊柳颱風更造成台東農業損失慘重，風災與豪雨不僅造成農作歉收，也連帶增加運輸與生產成本，實際衝擊遠超帳面損失。此次國產署配合減租，農民無須提出申請，由機關依公告辦理，程序簡便、減輕負擔，展現中央與地方共同體恤農民、共度難關的決心。去年災害來臨時，陳瑩馬上請農業部以最快的速度，提供農民農損補助，要求從寬、從速認定災損，加快現金救助與低利貸款作業，減少農民等待時間，讓受創農戶能夠儘速復耕、恢復生產。陳瑩強調，許多農民以承租公有土地耕作為生，一旦遇到天災，收成銳減卻仍須負擔固定租金，壓力格外沉重，「減租是陪伴農民渡過難關!」莊瑞雄表示，去年颱風頻繁重創台東農業，農民不僅面臨農作全毀的損失，後續暴增的生產與運輸成本更是把農友壓得喘不過氣。他強調，許多鄉親仰賴承租公有土地維持一家生計，在收成銳減之際，若還需硬生生負擔全額的固定租金，無疑是雪上加霜。為此，他與陳瑩第一時間便緊盯中央，強力要求國產署的國有耕地必須比照台東縣府標準減租7成。莊瑞雄並指出，此次成功爭取減租，受惠規模高達八千多公頃、近萬戶農民得以減輕超過一千七百萬元的重擔，且由機關主動辦理免除繁瑣申請。他認為政府就該在人民最困難時伸出援手，期盼透過兩人攜手督促中央與地方並進，做農友安心復耕最堅強的後盾。