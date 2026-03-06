我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎曬出自己身穿山本由伸球衣照片，希望透過玄學替中華隊取勝。（圖／Threads@yga0721）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽於昨日正式開打，今（6）晚中華隊將迎戰由大谷翔平領軍的日本隊，同場勁敵還有MLB洛杉磯道奇王牌山本由伸，一次面對日本棒球兩強將讓許多球迷倒吸一口氣，甚至將腦筋動到玄學上，知名YouTuber蔡阿嘎因為過往支持的隊伍總是會輸球，因此被稱為「棒球反指標」，稍早他曬出自己穿著山本由伸球衣、手拿應援扇的照片，許願今晚會有奇蹟出現。蔡阿嘎稍早曬出自己頭戴MLB棒球帽、身穿道奇隊18號山本由伸球衣的照片，同時手上拿著山本由伸大王扇，在社群寫下「蛤怎樣？難道我是山本的球迷，還需要到處去嚷嚷嗎？」透露今晚的他心是屬於日本隊的。而蔡阿嘎這麼做是有原因的，因他過去所支持隊伍總是會輸球，因此被稱為「棒球反指標」，且過往發威實力實在太強，讓粉絲笑說「台南josh跟雲大法師都要叫他學長」，而蔡阿嘎應援日本隊的照片曝光後，也吸引許多粉絲留言大讚「科學的盡頭是玄學，只能賭一把了」、「嘎哥今天這樣就對了」、「謝謝嘎哥，這身球衣穿您身上，好帥」、「為了贏日本，真的不擇手段」、「反指標始祖即將發揮」、「大谷的球衣跟應援毛巾也麻煩一下謝謝。」不只是蔡阿嘎卯起來反向應援，他的老婆二伯也在社群寫下「今天打算直接帶三本書進球場了」，諧音就等於「山本輸」，因為剛好是在日本購入的書，也象徵著「日本輸」，類似的棒球贏球玄學笑瘋許多網友。