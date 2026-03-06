2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）昨（5）日起開打，全台速食業者也紛紛推出優惠或是限定餐點，賽制來到第2天就已有亮眼業績出現，麥當勞表示外送量訂單激增2倍，建議消費者及早下訂。必勝客也表示披薩銷量增加2成，且各家披薩業者都提到，不論外送、外帶，建議都要在約1~1.5小時前，《NOWNEWS》整理6大速食優惠，以及近幾日的訂餐時要提早多久的預估建議。
🟡麥當勞：買一送一
麥當勞即日起至3月31日，開吃「一起挺優惠券」38張最高省下2538元；歡樂送優惠同享。最新加碼「台灣尚勇！APP應援優惠」。
◾️麥當勞買一送一！兩件59元起、套餐79元起：即日起至3月31日，「一起挺優惠券」中有中杯飲料、咖啡、奶茶都「買一送一」；薯餅兩件59元、豬肉滿福堡兩件69元，大薯或6塊麥克雞塊兩件99元；「豬肉滿福堡加蛋＋薯餅＋金選美式咖啡」早餐三件組79元起；麥香雞／麥香魚／雙層牛肉吉事堡（3選1）＋4塊麥克雞塊＋小薯＋小杯飲品「四件組個人套餐」101元起。
◾️麥當勞加碼推出「台灣尚勇！APP應援優惠」，3月5日起至3月8日，依據當日得分與全壘打次數，賽後隔日發放限時優惠券。台灣選手每擊出1支全壘打，即可獲得「指定主餐現折10元」優惠券；每得1分，即可獲得「指定點心現折5元」，全壘打支數與得分愈多，優惠券折扣愈多（兩張優惠券折扣金額皆最高折抵至半價）。
◾️歡樂送網路訂餐限定優惠：大薯2個99元、6塊雞塊99元等。
📍麥當勞訂餐建議：
麥當勞表示，適逢今晚WBC經典賽中日大戰，民眾點外送的需求增加，麥當勞歡樂送預計較前一天同時段，增加約兩成訂單量。透過麥當勞APP點選「歡樂送」可立即訂餐；亦提供預約訂餐服務，可預約7天內，或2小時後的訂單。
🟡達美樂：披薩「買1送2」共三大優惠
◾️優惠代碼「911480」外帶「吃爆四強」披薩半價優惠340元！集結日本「日式章魚燒」、韓國「韓風泡菜豬」，還有「澳洲BBQ雙腸」、「捷克奶油烤雞」兩款新口味。
◾️優惠代碼「831116」應援棒球套餐799元：「吃爆四強披薩＋全壘打強棒麵包＋棒球披薩馬芬＋三振對手蒜味巴掌麵包＋骰到六可可馬芬＋1.25L大可樂」（各店限量）。
◾️優惠代碼「131169」：全台門市外帶「大披薩買一送一再送大可樂」。
📍達美樂訂餐建議：
達美樂表示，「吃爆四強披薩」市場反應相當熱絡，並提及今日對戰日本，達美樂「日式章魚燒」披薩熱度增加，達美樂也補充，官網訂購服務皆正常運作中。考量用餐尖峰時段訂單量較多，建議可提前約 1 小時預訂。
🟡必勝客：大披薩買1送2
即日起至3月17日，無論大披薩買一送一、買大送小或三個大比薩888元起，通通加碼「免費送1.25L可樂」，相當於無痛升級「買1送2」；外帶「買大送大」還直接贈送限量「必勝加油棒」。
📍必勝客訂餐建議：
必勝客也提及，今（6）日訂單增加近兩成，必勝客「丸勝日式章魚燒比薩」在今日台日大戰最為熱銷，透過PK APP下訂可享半價優惠，還有外帶買大送大再送1瓶大可樂及「必勝加油棒」！今日訂單量較大，建議提早一小時下單。
🟡拿坡里：蛋塔買一送一
3月5日至3月20日：
◾️內用外帶大披薩199元！不限口味選擇都下殺199元（原價390元）；加價100元還可升級新品披薩。
◾️六塊炸雞或六塊烤雞特惠價199元（原價390元），炸雞可加價30元升級炸雞腿。
◾️拿坡里3月生日慶活動首五日3月5日至3月9日，推出凡3月5日至3月20日生日壽星，活動期間至門市消費不限金額並出示有效身分證明文件，可享經典蛋塔買一送一（原價一顆45元，每人限購一組，數量有限，售完為止）。
🟡三商炸雞：6塊199元！買5送6、買10送10
三商炸雞應援WBC熱潮，即日起至3月16日，加碼速食優惠：
◾️炸雞桶199元！內用外帶「6塊炸雞桶」特價199元（原價390元），2腿＋2排＋2翅，有原味／辣味、義式／脆皮可選。
◾️炸雞買5送6！外帶5塊避風塘炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價333元（原價765元）。
◾️雞翅買10送10！外帶「20隻爆打檸檬胡椒桶」特價199元（原價480元）。
📍拿坡里與三商炸雞訂餐建議：
拿坡里與三商炸雞同時表示，觀察到今（6）日晚上的訂單的確比白天的訂單增加許多，訂單陸陸續續的增加。而目前預定還是順利，外帶建議提前30到40分鐘，外送建議提前一個半鐘頭。
🟡漢堡王：買一送一！套餐99元、小肉霸餐139元起
漢堡王即日起至3月31日，「新春好食光」優惠券，開吃雞塊、薯條、洋蔥圈、辣薯球、玉米濃湯等多款點心、人氣飲料都「買一送一」；「1+1」自由配69元、89元，最便宜套餐「脆洋蔥牛肉堡＋小薯條＋中飲料」才99元、「經典脆雞堡＋雙起士牛肉堡」兩顆漢堡也99元，整張現省1305元。
因應WBC經典賽TEAM TAIWAN，3月3日至3月17日限時15天，全台門市限時開賣「無麵包小肉霸」漢堡，「雙層無麵包小肉霸套餐」139元搭配小薯條＋中飲料、「四層無麵包小肉霸套餐」189元搭配小薯條＋中飲料；加5元還能換購玉米濃湯。
資訊來源：麥當勞、漢堡王、必勝客、拿坡里、達美樂、三商炸雞
