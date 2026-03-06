我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為本文重點：

《霍去病》劇情介紹

《霍去病》角色介紹

《霍去病》背景介紹

《霍去病》4大亮點

《霍去病》播出資訊與平台

霍去病：大漢戰神、少年英雄

漢武帝（劉徹）：一代雄主、伯樂知音

衛青：大司馬大將軍、沉穩長輩

匈奴單于：宿命強敵

▲AI短劇《霍去病》爆紅，全長23分鐘，沒有真人演員、實體道具和佈景，AI只以2天就完成製作，但效果卻像是真人拍攝，讓網友看完背脊發涼，直呼時代真的要改變了。（圖／翻攝自抖音）

AI全劇無真人演員 快節奏緊抓觀眾胃口

AI超越傳統攝影機 打造萬馬奔騰電影等級背景

劇情刻劃超細膩 AI完美呈現人臉表情

連細節都細膩呈現 觀眾直呼背脊發涼

中國AI短劇《霍去病》在2026年3月播出後，於社群掀起超狂熱度，主因在於創作者利用AI技術，全劇完全無真人演員，還克服傳統影視劇難以還原「大漢雄風」的成本限制。該劇傳出只用3000元人民幣（約1萬3千7百元台幣）就打造出視覺張力，精準捕捉了霍去病「鮮衣怒馬少年時」的戰神英氣，將「封狼居胥」等史詩場面以好萊塢電影等級的畫質完美呈現，成功創下5億播放量。《NOWNEWS今日新聞》也為您整理追劇懶人包，讓您劇情、角色、亮點、播出資訊與平台一次看。《霍去病》故事從霍去病少年時期拉開序幕，描繪他憑藉過人的騎射本領與膽識，在漢武帝的支持下初露鋒芒。17歲那年，他主動請纓深入大漠，以獨創的閃電奇襲戰術六擊匈奴，一戰成名封為「冠軍侯」。劇情核心聚焦於他與匈奴主力的多次生死決戰，展現其孤軍深入敵後、單騎入敵營受降的過人氣魄。全劇的高潮止於他登臨狼居胥山祭天，達成武將最高的榮譽巔峰「封狼居胥」，並最終以其24歲英年早逝的遺憾，留下一段橫掃大漠、匈奴未滅不為家的永恆傳奇。身為劇中主角，霍去病被塑造成「為戰爭而生」的天才。不同於傳統武將的穩重，他充滿了少年的狂傲與不羈，不愛研讀兵法卻能精準洞察戰機。劇中強調他「勇冠三軍」的氣魄，尤其是在荒漠中孤軍深入、絕不回頭的背影，完美詮釋了那句「匈奴未滅，何以家為」的純粹熱血。他是霍去病背後最強大的支撐者。劇中描繪他與霍去病之間不僅是君臣，更有一種超越世俗的忘年之交。他看中了霍去病身上那種打破常規的衝勁，即便滿朝文武質疑，他依然力排眾議，給予這名17歲少年絕對的兵權，是將霍去病推向歷史巔峰的關鍵推手。身為霍去病的小舅舅，衛青在劇中代表的是「穩健與守護」。他與霍去病的打法風格迥異，衛青持重、步步為營；霍去病靈活、直搗黃龍。劇中透過兩人的對話與互動，展現了長輩對晚輩的呵護與擔憂，同時也側面襯托出霍去病那種無法被馴服的戰爭天分。作為劇中的主要反派，匈奴單于被刻畫成草原上的雄鷹，狡詐且強大。他是大漢邊境的噩夢，但在面對霍去病這種不按牌理出牌的對手時，首次露出了恐懼與無奈。他與霍去病在漠北的巔峰對決，是全劇最具看點的橋段之一。《霍去病》由中國製作團隊於2026年初推出，是影視產業進入「AI內容生成時代」的代表性作品。這部全長約23分鐘的短劇，在製作上澈底顛覆了傳統古裝大片的邏輯。據悉，該劇製作成本僅約人民幣3000元，且只耗時48小時便完成。對比動輒耗資上億、拍攝期數月的傳統歷史影集，該劇利用「納米漫劇流水線」與先進影像模型，重現了「封狼居胥」等耗費巨資才能達成的戰爭場面，創下兩天內播放量突破5億次的驚人紀錄。這部短劇的爆紅，不僅在於技術的高效率，更在於其精準捕捉了「漢代史詩感」。背景設定在漢武帝時期，那是大漢民族武力與文化擴張的黃金時代，而主角霍去病則是歷史上最具傳奇色彩的少年英雄。過去受限於實景拍攝難度，傳統戲劇往往難以還原大漠深處千軍萬馬奔騰的磅礴氣勢，而該作品藉由AI模型對光影層次與動態捕捉，讓「鮮衣怒馬少年時」的形象得以具象化。AI塑造的霍去病擺脫了老牌演員「演少年」的違和感。全劇無真人演員，劇情核心緊扣「少年英才」的特質，利用AI生成技術精準捕捉17歲到24歲特有的意氣風發與狂傲不羈。這種純粹的英雄主義敘事，少了傳統權謀劇的拖沓，更多的是「快節奏、高燃、直接」的情緒對衝，極其符合現代短影音用戶的胃口。AI為該劇創造了許多傳統攝影機無法架設的鏡頭角度。例如：從高空俯瞰萬馬奔騰的沙漠震盪，或是極近距離跟隨箭鏃射出的主觀視角。這種極具衝擊力的「敘事分鏡」讓劇情的緊湊感提升至電影等級，尤其是在「封狼居胥」的祭天橋段，透過光影的堆疊，將角色的榮耀感與悲劇宿命感推向高潮。雖然是AI生成，但劇情在情感刻畫上卻意外細膩，透過AI對人臉微表情的精密控制，展現出霍去病在漢武帝面前的純真、在戰場上的狠戾，以及英年早逝前的落寞。劇情不再只是「演故事」，而是透過視覺細節累積情感，讓觀眾在短時間內與這位2000年前的戰神建立強烈的情感連結。過去AI影片常被詬病動作僵硬或表情不自然，但《霍去病》的人物微表情極其細膩，甚至連頭盔上的金屬質感、戰場上的塵土飛揚與光影層次，都處理得近乎實拍。這種高精度的視覺呈現，讓許多從業人員感嘆是「降維打擊」，也讓網友直呼看完「背脊發涼」，感受到時代真的變了。《霍去病》全長約23分鐘，可在YouTube、抖音平台觀看。