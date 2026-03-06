我是廣告 請繼續往下閱讀

PwC資誠聯合會計師事務所今（6）日發布《2026全球女性工作指數報告》指出，在全球經濟成長放緩、就業需求疲弱及勞動市場結構轉變的影響下，女性就業前景的改善速度明顯趨緩，2024年更創下新冠疫情以來最小幅度的進步，尤其當前有就業意願的女性增加速度已超過就業機會的成長，顯示女性占比較高的初階行政及服務業職位受AI取代的速度，高於男性占比較高的勞力密集或技術維修職位。報告顯示，女性在勞動市場的參與程度與薪酬公平性持續改善。在OECD的33國的女性工作指數平均得分在2024年小幅上升至69.6分，年度增幅僅0.6分，約為過去長期平均改善速度的一半，亦為疫情後最慢的一年。這次進展主要來自女性勞動參與率持續上升。2024年，OECD國家女性勞動參與率達73.0%，較前一年增加0.4個百分點，並延續自2011年以來的長期上升趨勢。同時，性別勞動參與率差距持續縮小，2024年降至8.5%，顯示男女進入勞動市場的差距逐步收斂。在薪酬方面，性別薪酬差距亦呈現改善趨勢。2024年OECD平均性別薪酬差距降至12.4%，較前一年降低0.6個百分點，此降幅大於2011至2023年的年平均降幅（0.3個百分點），顯示邁向同工同酬的動能持續增加。報告亦指出，女性勞動參與的增加並未完全轉化為相對應的就業機會。2024年女性勞動力參與率上升0.4個百分點的同時，女性失業率亦上升0.2個百分點至5.5%，且女性全職就業率下降1.3個百分點，為女性工作指數自2011年設立以來首次出現女性全職就業比例下滑。此一現象反映出，有就業意願的女性增加，但是全職就業市場無法完全吸納新增的女性勞動力，同時年輕女性不就學不就業的比率上升，對女性就業穩定性與職涯發展形成新的挑戰。PwC Taiwan 共融與多元負責人簡汎亞表示，女性勞動參與及就業率是推動經濟成長的重要力量。然而，當前有就業意願的女性增加速度已超過就業機會的成長，顯示女性占比較高的初階行政及服務業職位受AI取代的速度，高於男性占比較高的勞力密集或技術維修職位。簡汎亞認為，企業與政策制定者除了應投資於彈性工作制度、托育支持與職涯發展機制外，還應提供數位與AI協作技能培育，也應鼓勵女性進入傳統上由男性主導的領域（例如數位建設、精密維修），確保女性在AI時代不僅能進入職場，也能長期留任並持續成長。根據《Women in Work 2026》，在OECD各國的女性工作指數排名中，冰島蟬聯第一，其次為盧森堡，第三為紐西蘭。冰島的卓越表現，主要來自高達85.1%的女性勞動參與率，顯著高於OECD平均水準，並受惠於完善的育嬰假制度、公共托育服務及長期支持女性就業的政策環境。盧森堡與紐西蘭同樣憑藉完善的托育補貼與家庭友善政策，成功降低性別薪酬差距並提高女性全職就業比例，顯示制度性支持在促進女性經濟參與上的關鍵角色。簡汎亞指出，女性職場平權雖持續向前，但改善速度已顯著放緩，未來，唯有結合經濟政策、企業行動與社會支持系統，才能在不確定的全球環境中，持續推動女性與整體勞動市場的長期發展。