美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Khamenei）遭斬首，伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，並揚言「不允許一滴石油通過」，恐影響全球能源運輸。因台灣能源高度仰賴進口，尤其天然氣從卡達進口佔比高達25%，未來台灣能源是否受影響？經濟部長龔明鑫今（6日）在立法院答詢時表示，政府已透過台美簽署的投資MOU及ART架構，逐步將部分原本向卡達採購的天然氣轉移為自美國進口，降低對中東能源的依賴。行政院長卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政報告並備詢。民眾黨立委王安祥質詢指出，中東戰事恐推升天然氣價格，進而影響電價，而台灣天然氣庫存僅約10多天，能源供應是否穩定備受關注。龔明鑫回應，目前台灣自美國進口天然氣約占10%多，未來將逐步提高，預計到2029年提升至25%，可有效降低中東地區情勢對台灣能源供應的衝擊。龔明鑫也表示，台美投資MOU中，向美國採購天然氣本就是既定政策規劃，並非臨時因應措施，即使未來台美關稅或貿易環境出現變化，天然氣來源也已找到替代方案。在能源多元議題方面，王安祥也詢問核三、核二重啟評估進度。龔明鑫指出，核三電廠的自主安全檢查已經啟動，台電已於2月13日與原廠西屋公司簽署MOU，對方將派員來台共同進行安全檢查，確認設備是否有老化或需要修正之處；核三再運轉計畫預計於3月底送交核安會審查。至於核二電廠，龔明鑫表示也會同步進行評估，但因燃料棒目前仍在建置乾式貯存設施，需待燃料棒可移出後才能進行自主安全檢查，因此時程會稍晚。