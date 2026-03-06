我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢緊張衝擊國際油價創下近期新高，市場憂慮美伊衝突短期內難以緩解，使得美股週四持續震盪，四大主要指數盡墨，同步造成本週台股波動加劇，加權指數呈現急跌急漲態勢，今（6）日加權指數在33500點前後徘徊，最終以33599點作收。法人表示，AI基本面無虞，近期股價修正反而創造絕佳的「逢低布局」契機。國泰台股動能高息主動式ETF基金經理人梁恩溢指出，近期AI類股雖受地緣政治衝突拖累而出現回檔，但觀察其跌勢多屬「非理性震盪」。從政策面分析，根據美國總統川普過往的決策邏輯，不論是2018年貿易戰期間提出的「實體清單」，或是2025年的「對等關稅」，皆已明確將AI等科技產業定調為國家級的「戰略性資源」。因此，回歸基本面審視，近期的股價修正反而為長線投資人創造了絕佳的「逢低布局」契機。梁恩溢強調，AI產業目前僅處於成長週期的起步階段，回顧全球科技發展史，從2000年代初期個人電腦普及化奠定台灣電子供應鏈地位，到2011年前後智慧型手機掀起行動通訊革命，再到2024年正式開啟AI元年，並預計算力需求將持續成長至2040年，每一波生產力革命皆帶動台廠供應鏈實質受惠並壯大，在AI具備不可替代性的戰略價值下，新科技將持續為台股注入強大成長動能，長線趨勢依舊看多。國泰投信指出，3月23日至3月25日即將展開募集國泰台股動能高息主動式ETF基金（00400A），由專業團隊配合市場趨勢「以動制動」、隨時靈活調整投組，正能幫助投資人從3月波動格局中找尋長期投資機會。00400A為全台首檔導入月配息機制的主動式台股ETF，選股邏輯不單以企業息率為唯一標準，更深度評估企業的成長動能與現金流狀態，避開「高息陷阱」，透過挑選具有成長性的公司，讓高股息需求的投資不再被動，打造兼具防禦韌性與進攻動能的投資戰略。