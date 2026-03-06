我是廣告 請繼續往下閱讀

台中沙鹿區鎮南路二段今日凌晨12時許發生一起驚險連環車禍！一名55歲陳姓男子駕駛百萬休旅車失控衝撞小貨車後，波及路邊整排10輛機車，現場一片狼藉；陳男在肇事後隨即棄車徒步逃逸，失聯長達11小時後才在友人陪同下投案。雖初步排除酒駕，警方仍依肇事逃逸罪嫌將陳男移送法辦。事發在今天凌晨12時59分，一輛百萬休旅車行經沙鹿區鎮南路二段時，突然因不明原因失控，撞上由46歲楊姓男子駕駛的小貨車，接著休旅車繼續往前衝，波及路邊停放的一整排機車，導致現場10輛機車如同保齡球瓶般被撞得東倒西歪，零件散落一地，事故也造成小貨車楊姓男子四肢、背部受有擦挫傷，還好就醫後並無大礙。闖下大禍後，肇事的休旅車駕駛第一時間竟選擇棄車逃逸，徒步離開現場，儘管警方透過監視器掌握其身分為55歲陳姓男子，卻始終無法與他取得聯繫，直到消失長達11個小時後，陳男最終於今日下午2點50分，在友人的陪同下主動前往清水警分局沙鹿所投案，警詢時他辯稱因撞車後太緊張，不知如何處理才先離開。根據初步檢測顯示，陳男的酒測值為零，並無酒駕情形，全案依肇事逃逸罪嫌移送台中地檢署偵辦，至於詳細案情有待警方釐清。