富時羅素公布最新臺灣50指數定期審核結果，成分股本次一口氣更換5檔，納入金像電、鴻勁、京元電子、欣興、華邦電，刪除貿聯-KY、聯詠、統一超、瑞昱與萬海；成分股候補名單則為華城、創意、南電、藥華藥及力積電。調整將於3月20日交易結束後生效，並自3月23日起正式反映在相關追蹤產品上。臺灣50成分股新增標的集中在PCB、封測、記憶體與伺服器相關族群。這波調整中，直接受影響最明確的ETF，主要是包括元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）。同步公布的還有臺灣中型100，新增貿聯-KY、高力、景碩、旺宏、聯詠、統一超、瑞昱、新代、聯邦銀與萬海；刪除玉晶光、金像電、材料-KY、京元電子、三陽工業、台肥、中保科、欣興、華邦電與裕融。臺灣中型100本次換股，最直接影響的ETF則是元大中型100（0051）。臺灣資訊科技指數同步新增鴻勁、景碩、旺宏，刪除玉晶光；臺灣發達指數新增高力、新代，刪除材料-KY、三陽工業；台肥以及中保科。臺灣高股息指數則未新增成分股，僅刪除裕融。由於富邦科技（0052）追蹤臺灣資訊科技指數，元大高股息（0056）追蹤臺灣高股息指數，因此這兩檔ETF後續也會跟著調整持股。