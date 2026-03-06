我是廣告 請繼續往下閱讀

智邦科技（2345）今（6）日公布2月營收235.8億元，雖然2月工作天數減少，但仍較1月的215.3億元成長，月增9.6%，年增82.7%。累計前2月，智邦營收451.1億元，年增77.4%。市場法人今日最新報告指出，智邦交換器延續去年第四季出貨動能，除了現有客戶加速導入800G外，另一家Hyperscaler客戶也會開始貢獻營收，且量產速度會比預期快，而AI加速器模組業務將在高基期下持續成長，預估今年營收、毛利率、獲利同步成長。此外，美系外資出具最新報告指出，人工智慧驅動客戶對交換器的需求從400G快速升級至800G，預期將進一步推升智邦的獲利能力；資料中心交換器業務方面，智邦不僅既有客戶持續拉貨，近期更成功獲得大型雲端業者的新訂單並開始出貨800G產品，新客戶今年將貢獻約15%的營收，可望帶動網路交換器占整體營收比重攀升至48%，進而優化整體毛利率水準。也有美系外資上調目標價，從原本的1,620元，上調至1,850元，維持「加碼」評等。