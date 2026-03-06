我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方莞靈因為出眾的外貌而被封為「舉重精靈」。（圖／翻攝方莞靈 Fang,Wan-Ling臉書）

▲方莞靈今（6）日發出最新聲明稿還原事件情況。（圖／翻攝IG@方莞靈）

▲方莞靈今（6）日發出最新聲明強調：「如果調查後真有此事，我絕對會誠摯道歉並負起一切法律與賠償責任。」。（圖／翻攝IG@方莞靈）

曾在東京奧運、巴黎奧運大放異彩，並多次刷新全國紀錄的「舉重精靈」方莞靈，今日驚傳捲入家暴傷害案。台南地院判決指出，方莞靈於 2024 年 10 月與同居女友發生爭執，酒後失控對其施暴。法院審理後依傷害罪判處方女拘役 50 日。對此，方莞靈稍早發出聲明，坦言對事發過程「毫無記憶」，但強調若真有其事，絕對願意道歉負責。判決書顯示，事件發生於 2024 年 10 月 19 日晚間。方莞靈與當時的同居情侶劉姓女子前往台南市中西區的「仰角屋根酒吧」與友慶生。隔日凌晨返回住處後，兩人爆發激烈口角，方莞靈疑似因情緒失控，徒手掌摑劉女臉頰及耳部、掐住脖頸，並出腳踹踏其胸腹部。這次攻擊造成劉姓女子全身多處鈍挫傷，包括雙頰、右耳、後頸、胸腹及雙手腕。最嚴重的是，劉女經醫師診斷受有「右側高頻聽力障礙」，傷勢相當嚴重，因而憤而向警方報案並提出告訴。台南地院審理期間，方莞靈於偵訊時坦承曾與對方發生爭執。法官考量方女過去素行良好、無犯罪前科，且在體壇表現優異。然而，法官也強調，雙方當時具有同居的親密關係，遇事理應理性、和平處理，方女卻在酒後未能控制情緒，造成對方生理與精神上的傷害，行為實屬不當。由於劉姓女子至今並無和解意願，法官依刑事傷害罪判處方莞靈拘役 50 日，得易科罰金（每日以 1000 元折算）。此外，劉女提出的附帶民事損害賠償，因案件繁雜，法院裁定移送至民事庭接續審理。針對判決與指控，方莞靈今日下午透過聲明稿還原當晚。她坦言，案發當晚慶生後因不勝酒力，回房後即陷入沈睡，對於後續發生的暴力行為。方莞靈表示，隔日醒來聽聞女友指控時感到極度錯愕與混亂，也曾多次詢問對方細節試圖拼湊真相，但對方態度反覆。方莞靈也表示，劉女時隔五個月之後寄來律師函，要求償250萬新台幣，金額實在無力負擔。方莞靈強調，雖然自己對暴力過程「斷片」，但立場始終如一：「如果調查後真有此事，我絕對會誠摯道歉並負起一切法律與賠償責任。」目前全案仍可上訴。