2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最受矚目的「台日大戰」，今（6）日晚間於東京巨蛋盛大登場。面對強敵日本武士隊，看台上不僅湧入上萬名熱情的台灣球迷，就連台北101董事長賈永婕也親赴東京巨蛋，化身最強應援團的一員，跨海為中華隊注入滿滿的正能量。在賽前場邊，賈永婕接受了媒體訪問。談及這次特別飛來日本號召台灣球迷大團結，她難掩興奮地表示，非常難得大家能齊聚在日本的巨蛋裡，因此希望能藉由自己的參與，帶動球迷的氣勢，將現場的應援氛圍推向最高潮。當被問及是否有特別準備應援小物，或是學習時下流行的應援手勢時，賈永婕笑稱自己目前還沒有跟進到最新的潮流。但她隨即認真強調：「最重要的是帶著誠心為台灣隊加油！」她期盼能用這份純粹的心意，與全場的台灣球迷一同為場上的國手集氣。面對台日大戰這種隨時可能處於落後劣勢的比賽，球迷的心情難免跟著七上八下。對此，賈永婕也大方分享專屬「觀賽心法」。她表示，如果戰況不如預期，遇到亂流時，「沮喪的情緒只要一秒鐘就好！」接下來必須立刻切換心境，保持滿滿的正向力量。賈永婕感性地說，無論是面對人生的挑戰為自己打氣，還是坐在看台上為台灣隊加油，心態其實都是一致的。她期盼全場球迷都能以最正面的態度，持續為中華隊注入不間斷的能量。在訪問的最後，為了展現力挺中華隊的決心，賈永婕直接在現場熱血地連喊了三次：「台灣加油！台灣加油！台灣加油！」並高聲呼籲「台灣團結」，成功帶動球迷的士氣，也為這場台日大戰做出了最棒的預熱。