由Blue Potion Games開發、掘夢網代理的黑暗奇幻MMORPG《靈境殺戮Black》於今（4）日正式開服，官方同步釋出慶祝上市的宣傳影片，邀請玩家們立即下載遊戲，踏上充滿危險與衝突的冒險旅程！此外，因應近期台灣的棒球熱潮，官方推出了專屬限定好禮：包含「啦啦隊」靈魂體和「棒球」主題寵物，登入遊戲即可免費領取，為你的冒險旅途增添熱血應援氛圍！同時還有眾多開服活動「最強冒險者」、「棒球應援團」等內容連番展開，現在就下載遊戲，超多好康福利等你來拿！上市宣傳影片： https://youtu.be/es2mZvegN0g
「棒球應援團」活動結合日常任務與狩獵玩法，玩家可以透過完成任務與擊倒活動怪物來收集「應援幣」，集齊一定數量的應援幣就能向指定NPC兌換多項限定獎勵──包括活動稱號「Team Taiwan！」、「棒球球員」靈魂體召喚券，以及「骰到6」寵物召喚券，所有獎勵的時效皆為永久！成功取得限定稱號、靈魂體與寵物後，還可啟動專屬活動圖鑑，進一步提升角色能力值，在戰場上展現更強實力。讓我們在遊戲中一起為Team Taiwan加油！
「每日出席活動」天天登入就送召喚券、高級裝備箱、強化委託書等實用道具，累積登入滿28天還可以抱回大量的「上級召喚券」，讓玩家天天上線都有收穫，穩定提升戰力！「等級提升成長活動」則為衝等玩家提供了重磅好禮，角色達35級即可一次領取10份「上級神獸召喚券（11次）」，立即展開爽快連抽。此後每提升5級還能再領取對應成長獎勵，幫助玩家隨著等級上升，實力也節節攀升！此外，「開服紀念送好禮」在上市首七日加碼贈送超值獎勵，登入就送「上級召喚券」、「上級未鑑定的怪物信物」、「50萬金幣箱」等實用資源。平日登入和週末登入也將額外贈送更多登入獎勵！活動詳情與完整獎勵內容，請至官方網站查詢。公測期間福利滿載，現在正是踏入戰場、搶先成長的最佳時機！
【活動連結】
《靈境殺戮Black》iOS版下載連結
https://apps.apple.com/tw/app/%E9%9D%88%E5%A2%83%E6%AE%BA%E6%88%AE-black/id6754264043
《靈境殺戮Black》Android版下載連結
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digeam.a.eos&hl=zh_TW
《靈境殺落Black》上市活動頁
https://eos.digeam.com/obt
《靈境殺戮Black》官方網站
https://eos.digeam.com/
《靈境殺戮Black》官方粉絲專頁
https://www.facebook.com/EOSBlack.Digeam/
- 開服活動──爭取榮耀與獎勵！
- 公測福利──天天登入，衝等拿大獎！
