台灣人四季都愛吃火鍋，也是不少外國遊客來台必體驗的美食文化之一。不過，近日有網友在Threads分享在火鍋店遇到讓人傻眼的一幕，對面桌的外國客人竟把原本應該放進鍋裡煮的食材直接拿起來生吃，包括生肉、芋頭與生排骨，甚至咬幾口後又吐掉，疑似完全不清楚火鍋的吃法。原PO見狀趕緊上前提醒：「這些都要煮才能吃！」貼文曝光後引發熱議，不少台灣網友震驚直呼：「為什麼會這樣做！」
外國人吃台灣火鍋吃法太獵奇！台人全震撼：為什麼會這樣做
一名網友近日在Threads發文分享一段在火鍋店遇到的離奇場面。她表示自己用餐時，突然看到坐在對面的外國客人，竟把原本應該丟進火鍋裡煮熟的食材直接拿起來吃，包括生肉、芋頭以及生排骨，完全沒有下鍋加熱的動作。
原PO形容，對方不僅直接啃食生食材，還咬了幾口後又吐掉，看起來似乎完全不清楚火鍋的正確吃法。這一幕讓她當場看傻，最後忍不住主動上前提醒對方：「這些都要煮才能吃！」
貼文曝光後迅速引發關注，吸引超過5千人按讚，不少網友一方面大讚原PO熱心提醒，也對外國客人的行為感到相當震驚，紛紛留言表示，「不明白，為什麼會這樣做」、「火鍋料可以理解，但生肉欸」、「應該是上個國家去完日本，來台灣也吃起刺生來了」、「怎麼會覺得生肉可以直接吃啊」。
也有不少人分享自己曾遇過類似的文化差異經驗，有網友回憶，「我在明洞跟朋友吃火鍋，看著韓國人把沙琪瑪丟進火鍋裡的時候，我朋友慘叫過去跟他們說那是點心」，還有人笑說，「讓我想到之前有影片外國人買湯圓當成冰淇淋XD」，另外也有人表示，「我之前也有遇過外國人以為生水餃可以直接吃」、「好幾次看外國人拿火鍋店的高麗菜直接當沙拉生吃」。
