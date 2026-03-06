我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列攻擊伊朗，伊朗也展開反擊，全球股、匯市大震盪，台股一度單日崩跌1494點，創下史上第3大單日跌幅，新台幣兌美元也重貶，今（6）日在市場擔憂油價飆漲推升通膨，台北股、匯市又跌，新台幣一度下探31.795元。不過，由於央行昨日釋出穩匯訊號，新台幣在上下震盪1.67角之後，終場翻升收31.678元。而累計1周，新台幣仍重貶4.27角，貶了1.36%。美伊開戰後，台股跌不停，甚至一天暴跌1494點，創史上第三大單日跌幅，新台幣兌美元也貶破31.7元，好不容易昨日展開反攻，今日又因中東戰事延續，油價飆漲推升通膨，台股再跌，外資賣超352.36億元，新台幣兌美元今日盤中也一度重貶逾1角，下探31.795元，眼看31.8元快不保。由於央行昨天也釋出穩定匯率的訊號，並強調「這波市場最大震盪已結束」，調節匯市並未設定特定目標價或防線，只要市場出現過度波動，央行就會進場調節，以維持市場秩序與匯市穩定。今日新台幣兌美元盤中數度翻升，一度來到31.628元，最後也由貶翻升收31.678元，小升0.5分。根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數單日升值0.1%，主要非美貨幣升貶互見，其中韓元貶0.27%最多，再來日圓貶0.17%，越南盾貶0.09%，歐元漲0.08%，人民幣升0.03%，新台幣升0.02%，新加坡幣也升0.01%。雖然新台幣兌美元今日翻升作收，不過，累計1周下來，新台幣仍重貶4.27角，從上228連假前一交易日的收盤價31.251元，一路貶到今日31.678元，貶幅1.36%。展望後勢，匯銀人士認為，還是要看中東局勢發展、台股表現及外資動向。