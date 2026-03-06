我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰事將近1週，攸關全球原油命脈的荷莫茲海峽仍遭封鎖。主計總處今（6）日公布1、2月平均消費者物價指數（CPI）為1.23%，較為平穩。對於伊朗戰事對於國內物價影響，主計總處說明，伊朗戰爭主要影響到國際燃料價格，影響規模較俄烏戰爭來得限縮，且國營事業也啟動物價平穩機制，預估對於3月物價影響有限，預估會低於2月的1.75%。2月CPI為1.75%，較1月上升0.64%，主因為春節落點不同，因此物價出現基期差異。而1、2月平均物價較去年同期漲1.23%，其中商品類漲0.21%、服務類漲2.18%，整體呈現持平。然而，針對重要民生物資中，豬肉及雞蛋1、2月平均CPI，上揚7.02%及23.37%。對此，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，雞蛋價格上揚主因是比較基期較低，因為去年2月雞蛋價格下跌25.91%，預估基期因素要等到7月才會收斂。至於豬肉價格則將會隨著豬肉市場供應量充裕，慢慢回穩。伊朗戰事2月28日開打，伊朗也隨即封鎖荷莫茲海峽，導致中東產油國無法順暢輸出原油、天然氣，導致國際燃料成本上升。對於是否可能造成台灣物價上漲，曹志弘認為，3月CPI年增率預估還是會低於2%，甚至會低於2月的1.75%，解釋台灣政府已經確保國內能源供應不中斷，減少國際油氣價格波動衝擊。至於是否會影響到本月舉行審議4月至9月的電價費率審議會，以及戰事延長到4月，是否會造成更長期影響，他表示，電價將由電價審議會決定，至於4月是否再受影響，則還要觀察。依照過往戰爭案例，哪些產品容易被波動？曹志弘說，戰事剛開始，變數還很多，而俄烏戰爭影響層面較廣，包括國際燃料、原物價及農產品，這次的伊朗戰爭目前看起來影響最大是燃料價格及鋁原料，因此影響層面比較有限，但推估只要戰事和緩，油價應該會立即回跌。