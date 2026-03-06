我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今（6）日將行政院版1.25兆元軍購特別條例、國民黨3800億版本付委，與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查。對此，民進黨批評，藍白的行為，等於破壞了行政院版環環相扣的戰略布局，大幅限縮國軍防衛能力，形同讓台灣斷手斷腳。​民進黨指出，在野黨的版本中，民眾黨主席黃國昌主導的民眾黨版草案，預算上限4000億元，等於「大砍8500億元」；國民黨主席​鄭麗文主導的國民黨版草案，預算上限3,800億元+N，後面的「N」實際上不存在，等於「大砍8,700億元」。對於國民黨稱3800億元「+N」，民進黨說，國民黨宣稱提出的國防特別預算規模是3800億元+N，其他項目要等美方給出發價書再來審，然而，若未來再啟動軍購還需要另訂條例，也就是說，在現在國民黨的版本裡，「N」根本不存在，預算就是只剩3800億元，「​用不存在的金額，營造所謂充滿防禦決心，不就是同時欺騙美國政府與台灣人民嗎？」民進黨指出，軍購不是像點午餐外送，下單就馬上到貨，美國給出發價書之後才另訂條例、再提出預算的流程，中間只有極短的時間，在軍售實務上幾乎不可能，完全不切實際。民進黨提到，國民黨的版本，還要求在2028年12月31日前，完成海馬士多管火箭等五項武器全數交運完畢，完全違背軍售實務，等於是「實質封殺」軍售。民進黨呼籲，藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，不能真正有效保衛國家，呼籲在野黨，「請審慎考量作戰需求及建案作業程序，切勿一再為反而反，讓國家防禦大打折扣！」