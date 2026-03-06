我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪一中表示，從熱身賽對戰軟銀到昨日對澳洲，中華隊整體的打擊發揮並不順暢，「打擊沒辦法發揮，要贏球事實上是還蠻困難的」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲洪一中也特別誇讚昨日對澳洲表現出色的徐若熙。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台日大戰今晚點燃戰火，中華隊在經歷昨日負於澳洲的挫折後，總教練曾豪駒針對先發打序做出大幅度更動。前中華隊總教練、現台鋼雄鷹主帥洪一中在賽前節目上，針對中華隊的「變陣」提出看法，並深入解析台灣球員在打擊與投球上的技術特性。針對今日中華隊的先發名單，鄭宗哲、吉力吉撈・鞏冠以及捕手林家正等多名昨日未先發的球員皆重回陣容。洪一中表示，從熱身賽對戰軟銀到昨日對澳洲，中華隊整體的打擊發揮並不順暢，「打擊沒辦法發揮，要贏球事實上是還蠻困難的」。洪一中認為，曾豪駒總教練昨日賽後一定絞盡腦汁重新編排，試圖找回打擊的順暢度。他強調，場外人士很難完全了解選手當下的細微狀況，但「選手的狀態，總教練一定最清楚，相信他會做最好的安排」。在技術層面上，主持人黃忠義問及台灣打者是否真的較不擅長應對左投。洪一中提出了一個關鍵觀察：台灣打者在攻擊時，大多傾向使用「全身」發力，而非依靠「手」的精密控制。洪一中解釋，雖然台灣球員身材不如國外魁梧，但力量感十足，主因是習慣用全身力量去帶動。然而，他提醒：「全世界任何運動，只要是『控制』的東西都要靠『手』，而不是靠身體」。這種發力模式的差異，可能是影響控球精準度與打擊細膩度的核心因素。談到投手表現，洪一中舉出大谷翔平為例，指出即便大谷能投到160公里，但在大聯盟的變化球比例仍佔近六成。他強調，如果變化球投不好，再快的直球都會變成「慢速球」，因為直球的威力需要靠慢球的速差來襯托。洪一中也特別誇讚昨日對澳洲表現出色的徐若熙。他指出，徐若熙雖然球速快，但昨日贏球的關鍵在於其變化球投得非常漂亮，成功利用快慢互補主導比賽節奏，讓對方打者難以掌握。今晚對陣日本隊，中華隊派出鄭浩均掛帥先發。洪一中分析，鄭浩均擁有一顆出色的指叉球，但勝負關鍵在於「控球要準」，若能精準壓制，日本打者也不易突破。對於近期打擊較為沈寂的吳念庭，洪一中則給予高度評價，認為他是位聰明的打者且對日本職棒非常熟悉，期許他能拿出「中職打擊王」的氣勢，在今日戰局中發揮關鍵影響力。第一棒：鄭宗哲 (SS)第二棒：費爾柴德 (CF)第三棒：林安可 (RF)第四棒：張育成 (1B)第五棒：吉力吉撈・鞏冠 (DH)第六棒：吳念庭 (3B)第七棒：江坤宇 (2B)第八棒：林家正 (C)第九棒：陳晨威 (LF)先發投手：鄭浩均