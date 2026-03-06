我是廣告 請繼續往下閱讀

衛福部公告，醫院評鑑效期從4年延至6年，但台灣醫療工會聯合會、台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會等團體在行政院前陳情抗議，認為目前醫院中的醫檢師、呼吸治療師等醫事技術人員都面臨人力不足的問題，問題根源便是「醫療評鑑」中對於人力的規範過於鬆散。衛福部則回應，會在下半年啟動相關評鑑條文修正。對於醫院評鑑效期延長，但醫事團體認為，仍有醫事技術人員面臨人力不足問題，盼調整配置。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，醫事人力是衛福部非常看重的，因此醫事人力在醫院評鑑相關條文稱為必要條文，若必要條文不通過，也就是評鑑不合格，可說是「死當」。劉玉菁說，評鑑條文修正有一定程序，原則上過往的評鑑效期是4年一輪，若有大幅度修正，下一輪再啟用，也會跟醫院、職業工會、聯合會等共同討論定案版本，也會針對勞動權益、人力品質及醫療服務的病安品質架構進行討論。劉玉菁說，對於人力的部分，因為不同團體想法也會不一樣，草案相當多，必須將大家的草案進行總整、評估，後續再做討論，若順利，預計下半年開始啟動討論作業。